Különleges ajándékot kapott a Disney-től Meghan és Harry fia

Május 6-án megszületett Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Meghan Markle és Harry herceg kisfia.

A Disney megható ajándékkal tisztelgett a royal baby előtt: egy kisfilmet készítettek a kis Archie-nak.

To celebrate the birth of Archie Mountbatten-Windsor, @Disney have created a special Winnie-the-Pooh animation as a gift for Harry and Meghan. The short was hand-painted in watercolour by Disney’s senior principal artist Kim Raymond. Really special🎨 pic.twitter.com/PrY5wlMeBQ