Természettudományos élménytér a Mátra Múzeumban (x)

A kétezres évek elején megújult intézmény két épületben, a klasszicista stílusú Orczy-kastélyban és egy modern, háromszintes természettudományi pavilonban várja vendégeit. A közel 2 hektáros kert, ahol a tájegység jellegzetes növényeit ismerhetik meg az érdeklődők, szintén aktív bemutatótér is egyben.

A 21. században egy múzeumnak nemcsak az a feladata, hogy gyűjtse és bemutassa a tárgykörébe tartozó értékeket, hanem fontos tevékenységet folytat a köznevelés területén is. A Mátra Múzeumban kitüntetett cél, hogy a gyerekek — és rajtuk keresztül a felnőttek is —megismerjék a környezetüket, tudatosan éljék mindennapjaikat, és értsék azokat a folyamatokat, amik körülveszik őket. E célt szem előtt tartva az EFOP 3.3.6-17 „Élményből tudást — Természetesen a Mátra Múzeumban!” nevű projekt keretében, 2018-ban, az Orczy-kastély négy emeleti terme alakult át a legmodernebb multimédiás, audiovizuális eszközökkel felszerelt élményközponttá, amely nemcsak a felnőtt, de immár a legifjabb múzeumlátogatók igényeit is teljes mértékben kielégíti, s ahol számtalan érdekesség, tudományos különlegesség várja a vendégeket. Megismerhetik a szárazföldi és vízi élővilágot, a miocén tenger mélyét, vagy a vulkán keletkezésének okait, folyamatát. Ellátogathatnak egy bánya „mélyére”, ahol a Mátra földtani, geológiai értékeit, ásványkincseit kutathatják. Betekinthetnek az ember természetformáló tevékenységébe, képet kaphatnak arról, hogyan alakult ki a Kárpát-medence mai arculata, s megtudhatják, hogyan hat a klímaváltozás az élővilágra, a természeti környezetre.

Aki tehát ellátogat a múzeumba, izgalmas földtörténeti időutazáson vehet részt, s eközben maga is kutatóvá válhat, az interaktív eszközök segítségével kifürkészheti több millió év természeti titkait. Az élményt a digitális eszközök segítségével elérhető kiterjesztett valóság teszi teljesebbé. Ez az élménytér az egész családnak izgalmas időtöltést kínál.

A nagyközönség számára az élményközpont a projekt pedagógiai programjainak befejezéséig (2020 végéig) egyelőre csak hétvégeken és az iskolai szünetekben látogatható.

Jöjjön el hozzánk! Kutasson, tanuljon, szerezzen új élményeket! Várja a Mátra Múzeum!