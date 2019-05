Egy reptér mosdójában hagyták kisbabaként, 33 év után találkozott az apjával

Harminchárom év után találkozhatott vér szerinti apjával egy brit férfi, akit anyja tíz hónapos korában egy repülőtér mosdójában hagyott – írja a Metro híre alapján a Blikk.

Steve Hydest eddig Garry Gatwickként ismerték; miután egy reptéri dolgozó megtalálta a gatwicki reptér mosdójában, egy háromgyerekes család fogadta örökbe.

A férfi tizenöt éven át kutatott a vér szerinti szülei után, végül DNS-minták segítségével sikerült megtalálnia őket. Mint kiderült, apja és a testvérei azt sem tudták, hogy megszületett, ezért nem tudtak segíteni neki abban, hogy megértse, miért hagyták magára.

„Sajnos a biológiai anyám meghalt, így már sosem tudom meg, mi miért történt. Viszont megtaláltam a biológiai apámat, és kiderült, hogy édestestvéreim is vannak, akik nem tudtak rólam. El lehet képzelni, mennyire érzékeny téma ez most mindenkinek, és mennyire új nekünk ez a helyzet” – idézte a férfit a Blikk.

Hydes megtartotta a rugdalózót és a takarót, amelyben megtalálták, ahogy a plüssmackót is, amelyet a reptéri alkalmazottaktól kapott. A 33 éves férfi maga is kétgyerekes családapa; azt mondja, örül, hogy végre az igazi családjáról is mesélhet a lányainak.