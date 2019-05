Két eljegyzési gyűrűje miatt cikizik a neten

A gyűrűi miatt cikizték ki egy gyűrűkibeszélő Facebook-csoportban (ilyen is van!) a nőt, aki egyszerre két eljegyzési gyűrűt hord.

A névtelen áldozat a fotója alatt elmondta, hogy a barátja először egy tíz dolláros (kb. 2800 Ft) ezüstgyűrűvel kérte meg a kezét, majd ezt cserélte ki egy „rendes” gyémántra. Pár hét múlva egy újabb, immár harmadik gyűrűvel állított be, mert az is megtetszett neki, és nem tudott dönteni. Ezért most mindkettőt viseli.

A gyűrűkibeszélő csoporttól persze kapott hideget-meleget, de azért főleg hideget. „Ha már két eljegyzési gyűrűd van, legalább az egyik nézzen ki normálisan” – írta az egyik kommentelő. „Így olyan, mintha két külön férfival lenne eljegyezve” – jegyezte meg egy másik. „Ha nem tudod eldönteni, hogy melyiket viseld, íme a jó válasz: egyiket se!”

Mások azt bírálták, hogy így olyan, mintha a pénzével akarna felvágni. Lehet, hogy az lett volna a legjobb megoldás, ha az eredeti, olcsó gyűrűnél marad.

(Daily Mail)