Hódít a Trónok harca-őrület nálunk is, már Denerisznek is hívhatjuk a lányunkat

Az MTA Nyelvtudományi Intézete újabb anyakönyvezhető neveket hagyott jóvá, köztük az Abéliát, Afroditát, Adolfinát és Ainót is.

Ide kattintva eléritek az új listát, amiből szemezgethettek, ha éppen babát vártok, és lövésetek nincs, milyen nevet adjatok a kicsinek.

Mindenesetre mi, ahogy sokan mások, kiemelnénk közülük egyet, a Trónok harca imádata ugyanis olyan méreteket öltött nálunk is, hogy az intézet vezetői sem tudtak ellenállni a kérésnek, így mostantól akár Denerisznek is hívhatjuk gyerekünket (ha valakinek ez mégsem tetszene, emlékeztetjük, hogy már Mogyorónak is szabad).

Az Emilia Clarke által alakított sárkányok anyja, Daenerys Targaryen ugyan másképp írja a nevét, de a hangzása ugyanaz marad.