A Trónok harca már a babaváró partikra is betört

View this post on Instagram

My babe @thee_lananicole is having a babe! I’m so excited and beyond overjoyed 💙💙! #gameofthrones #gameofthronesgenderreveal #itsaboy #itsaboy💙 #shesexcited #couldntstopjumping #loveherforever #yourubherbelly #illrubherbutt #thispicturesumsusupperfectly