Ma nem lesz meghatóbb az anya–fia diplomaosztónál

Egy michigani édesanya gondolkodás nélkül kihagyta saját diplomaosztóját, hogy elmehessen a fiáéra. Sharonda Wilson a Ferris State Universityn végzett, fia, Stephan pedig a Central Michigan Universityn, képzőművész lett.

Amikor Stephan elmondta az egyik barátjának, sajnálja, hogy édesanyja miatta marad le élete nagy pillanatáról, a barát úgy döntött, segít. Kapcsolatba lépett az egyetem rektorával, Bob Daviesszel, aki rögtön jelentkezett igazgatótársánál, David Eislernél, ő pedig áldását adta, hogy Davies, diákjai mellett Shondának is átadja diplomáját. A meghatódott édesanyának fia hozott egy talárt.

A közönség teljesen megőrült, majd zokogni kezdett, amikor Stephan szólt pár szót édesanyjáról. „Anyukám mindig támogatta az oktatásomat, és keményen dolgozott a sajátján is. Hihetetlenül különleges pillanat ez a mai. Régóta vártam, hogy lediplomázzak, de így ez sokkal többet jelent annál, amire számítottam.”

