Óriási meglepetés érte szüléskor a kismamát

Az ultrahang alapján harmadik kislányát várta az észak-karolinai Nancy Ray, ezért férjével már a kicsi születése előtt felkészültek, hogy már három kislány szülei lesznek.

A szüléskor óriási meglepetésben volt részük, amikor is kiderült, hogy a pici valójában fiú. A pillanatról, mikor Nancy megtudta, hogy a két kislánya mellé egy kisfiú érkezett, fotó is készült, amin látszik az anyuka meglepettsége.

Nancy kádban szült, és csak akkor vette észre, hogy fia született, amikor átsegítették az ágyra és ölébe adták a picit. – „A férjem, Will kétszer is megnézte, nem akart hinni a szemének, hogy nagy álma teljesült, fia is született – mesélte Nancy a Metrónak. – Sokkot kaptunk, nem tudtuk abbahagyni a nevetést.”

Nancy blogjában bővebben is mesélt fiáról, aki a Beaufort nevet kapta.