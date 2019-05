Halban talált gyűrűvel kérte meg barátnője kezét

Már egy ideje meg akarta kérni barátnője kezét az 50 éves Christopher Eggington, de még gyűjtötte hozzá a bátorságot.

Aztán egy nap, amikor együtt mentek horgászni Lincolnshire-be, adta magát az alkalom. „A halak többségét visszaengedtük Sandrával, de kettőt megtartottunk vacsorára. Ahogy hazaértünk, Sandra elkezdte pucolni a halat, és egyszer csak azt hallottam, hogy sikít egyet. Amikor odanéztem, láttam, hogy egy gyűrű volt a kezében” – mondta a The Mirrornak Christopher.

Man finds engagement ring in fish's stomach - then uses it to propose to his girlfriendhttps://t.co/SYLJMaOxmy pic.twitter.com/aSUJhHMS37