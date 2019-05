Hat kiskutyára számítottak, aztán nagyon meglepődtek

Nagy-Britannia második legnagyobb kutyaalomja született, Roxy, a rottweiler 16 kiskutyának adott életet.

Roxy gazdája, Mark Marshall, aki Weetonban szakaszvezető, csak egyet tart meg közülük, egy Bella nevű csöppséget. Mint a The Sunnak elmondta, 6 kölyökre számítottak, ezért nem kis meglepetést okozott a 16 kutya. És sok feladatot. Roxy nem tudta mindnyájukat ellátni, így Mark és felesége etették a kicsiket.

