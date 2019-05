A világ legszexibb nagymamája negyvenéves lett

Saját magának osztotta ki a világ legszexibb nagymamája címet a kaliforniai Alice Vasquez. A jógaoktató nemrég töltötte be negyvenedik életévét, és be is zsebelt pár dicsérő kommentet 13 ezer követőt számláló Instagramján. Mert mondanunk sem kell, a nem mindennapi nagyi közösségimédia-sztár.

Alice 16 évesen szülte első gyermekét, és azt mondja, még mindig nagyon fiatalnak érzi magát. A Star Online-nak nyilatkozva azt mondta, húszas évei homályban teltek, fiatalkori vadságokkal és anyasággal. „Folyamatosan úton voltam, nem volt időm az életemet átgondolni, túlélő üzemmódban voltam” – mondta.

Alice a negyvenedik születésnapját Las Vegasban ünnepelte, egy medencés buliban, majd egy éjszakai bárban és egy sztriptízklubban. Utóbbiba azért ment el, mert szerette volna támogatni az egyedülálló anyákat, akik azért táncolnak, hogy eltartsák gyerekeiket.

