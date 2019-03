DIY: 3 otthon is elkészíthető, kreatív játék gyerekeknek

Különösebb ebben a digitális világban fontos, hogy különféle trükkös játékokkal előcsaljuk kreativitásukat, stimuláljuk gondolkodásukat. Hiszen a tévéből, a tableten keresztül szinte mindent készen kapnak, csak nyomogatniuk kell a képernyőt.

Mutatunk három könnyen elkészíthető játékot, aminek a kicsik biztosan nagyon örülnek majd. Ha van kedved és persze türelmed, akkor együtt is belevághattok az elkészítésbe.

Szükség lesz hozzá egy lufira és lisztre. A lufi száját egy liszttel teli üvegre húzzuk, majd megfordítva a lisztet a lufiba rázzuk. Megkötjük a lufi száját, és jöhet a dekoráció. Élvezet lesz nyomkodni a gyurmaszerű figurát.

Használhatunk jégkrémpálcikákat is, a lényeg, hogy szélesebb, lapos fapálcikák legyenek. Tegyük őket szorosan egymás mellé, és rajzoljunk rájuk egy figurát. Összekeverve szuper puzzle.

Egy hajlítható szívószálat hosszanti irányban, a harmonikáig félbevágunk. Bevagdossuk a harmonika csíkjait is. A „farokrészt” visszahajtjuk a szívószál csövébe, és megrajzoljuk a hernyó szemeit.

