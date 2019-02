Babája született a legjobb barátnődnek? Ilyen virágot vigyél ajándékba

A szép virág nyilvánvalóan kedves ajándék egy kismamának is, de nem mindegy, hogy mit választunk, hiszen a virágok üzenetet is hordoznak. Az első és a legfontosabb persze az, hogy bármire is esik a választásunk, csakis a nappaliba vagy az étkezőbe kerüljön, semmi esetre se a babaszobába, hiszen a virágpor problémát okozhat a kicsinek – de azért érdemes figyelembe venni azt is, hogy mit közvetítünk az ajándékkal. Íme három tipp.

Fehér rózsa

A fehér szín az ártatlanságot szimbolizálja, míg a rózsa az anya és a gyermek közti szeretet jelképe. A szárát beborító tövisektől sem kell megriadni, ezek az anyatigris védelmező karmait jelképezhetik ilyenkor.

Orchidea

Gondozásra, figyelemre éhes növény, mely érzékeny a fényre, a hőmérsékletre és a páratartalomra is, épp mint egy újszülött kisbaba. Annak függvényében, hogy kislány vagy kisfiú született, választhatunk rózsaszín vagy világoskék árnyalatú orchideát is.

Fehér muskátli

A muskátli ellenálló, erős növény, sok mindent kibír. Muskátlit ajándékozni annyit jelent, hogy sok erőt és kitartást kívánunk az anyukának és a babának is egész életére.