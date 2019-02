Elképesztő: hármas ikrekkel esett teherbe egy nő, miközben fogamzásgátlót szedett

Elképesztő történetről számolt be egy brit édesanya. A 29 éves Hannah Donaghue azt állítja, hiába szedett fogamzásgátlót, élettársa rögtön az első randevún teherbe ejtette, ráadásul hármas ikrekkel.

A fiatal nő azt állítja, korábban már kétszer is előfordult vele, hogy a fogamzásgátló ellenére teherbe esett, így most már ötgyermekes édesanyaként éli az életét. Szerencséjére az apa, Ben kitartott mellette, és elmondásuk szerint nagyon élvezik a nagycsaládos életet. Hannah pedig végül feladta a tablettákat – írja a The Sun.

Hannah először 18 éves korában esett teherbe, amikor egy egyszobás lakásban élt barátjával, és közel sem állt még készen az anyaságra. Ennek ellenére szóba sem jött nála az, hogy elvetesse a gyereket, és amikor a kislány megszületett, egyből előtörtek belőle az anyai ösztönök.

Hannah ezután fogamzásgátlót váltott, ennek ellenére alig két hónappal a szülés után ismét teherbe esett. A barátja ekkor elhagyta őt, egyedül szülei támogatásának köszönheti, hogy el tudta tartani két kislányát.

Azóta nyolc év telt el, és Hannah álmában sem gondolta volna, hogy egyszer újra teherbe esik. Tavaly azonban váratlanul belebotlott egy régi szerelmébe. A dolgok úgy alakultak, hogy Hannah és Ben együtt töltötte az éjszakát. Hannah-t már az is kisebbfajta sokként érte, hogy ismét teherbe esett – hát még, amikor az első vizsgálatokkor kiderült, hogy egyből hármasikreket vár!

A terhesség ideje alatt Ben és Hannah randizni kezdtek, és úgy döntöttek, együtt maradnak. Kilenc hónappal később a kismama két egészséges kislánynak és egy egészséges kisfiúnak adott életet, így héttagúvá bővült a „kis” család.

Hannah Donaghue, 29, from Northampton, couldn't believe it when she fell pregnant for the THIRD time while taking the contraceptive. Thankfully Ben Fagan, now 30, agreed to stand by her and the couple welcomed all three babies via caesarean at 32 weeks. Hannah has since given up on the pill.