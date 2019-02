Amikor apa az édesebb – „Mire feleszméltem, elvették a gyerekemet!”

Amikor az ember lánya 20-21 évesen a szíve alatt hordja első gyermekét, nem is gondol arra, hogy rövidesen egyedül marad – és nem csak a szerelmét veszíti el, hanem a kisbabájától is megfosztják. Kővári Szilviával ez történt, ahogy ő mondja, mire feleszmélt, már el is vették a gyerekét. Ehhez persze kellett az is, hogy túlzott magabiztossággal és könnyelműen választott ügyvéddel szálljon harcba a párjával, aki néhány lépéssel mindig előtte járt.