Továbbra sem érzik magukat felelősnek a halálra éheztetett gyöngyösi kislány szülei

Továbbra sem érzik felelősnek magukat a szülők, akiknek másfél éves gyerekük éhen halt gyöngyösi otthonukban 2016 májusában. Erről csütörtökön beszéltek az utolsó szó jogán. A bíróság korábban első fokon 18 év fegyházra ítélte az édesanyát, míg az édesapát 15-re. Akkor az ügyészség súlyosabb, a vádlottak enyhébb büntetésért fellebbeztek. A jogerős ítélet jövő szerdán várható – közölte az RTL Klub.

A nagy port kavart esetről annak idején mi is beszámoltunk: a szülőket az után tartóztatták le, hogy a 17 és fél hónapos kislányuk éhen halt. A kislány a beszámolók szerint csontsoványra fogyott, mindössze 3,5 kilót nyomott, amikor elhunyt. Az orvosok szerint hosszú, hónapokon át tartó szenvedés után halt éhen.

A szülők végig azzal védekeztek, hogy idősebb lányuk is „sovány”, egy betegség miatt speciális diétára szorult, és azt hitték, a kisebbik gyerek is ugyanebben a betegségben szenved, de idővel majd megerősödik. Az ügyészség szerint a szülők nem engedték be a lakásba a védőnőt, és orvoshoz sem vitték el rendszeresen a gyereket.

Az utolsó szó jogán az apa és az anya is azt mondta, hogy nem érzik magukat bűnösnek. Az édesanya azt is elmondta, hogy ő mindig odafigyelt arra, hogy a kislányát „rendszeresen és megfelelő módon” etesse.

Az RTL Klub riportja:

Kiemelt kép: Police.hu