Ezért olyan nehéz szakítani egy mérgező emberrel

Tipikusan mérgező kapcsolatokban érzik azt az áldozatok akár évekig is, hogy nagyon ki akarnak szabadulni a párkapcsolatból, de valami megakadályozza őket. Beleragadnak a kapcsolatba, mint a mocsárba, és egyre csak süllyednek. Azért csinálják ezt, mert így hat az emberre a sokszor évekig tartó, következetes manipuláció, önbizalomrombolás, amit a mérgező ember művel.

Janie Lacy mentálhigiénés szakember tapasztalatai szerint a következő 4 ok miatt nem szakít az ember akkor sem, amikor pedig már felismerte, hogy mérgező kapcsolatban él.

1. Félsz, hogy egyedül maradsz

Teljesen normális, ha félelemmel tölt el egy olyan nagy változás, mint a szakítás. Úgy érzed, nehéz újra ismerkedni, új párt találni. Ez a félelem ezerszer erősebb, ha a mérgező párod az évek során elhitette veled, hogy senki másnak nem kellenél rajta kívül. Pedig csak manipulál, hogy ne szakíts vele akkor sem, amikor már felismerted az igazi énjét.

2. Azt hiszed, meg tud változni a párod

A mérgező ember egyik leggyakoribb manipulációja: úgy viselkedik, hogy mindig elhúzza az orrod előtt a mézesmadzagot. Amikor már nagyon rosszul érzed magad a tettei miatt, akkor pár napig, hétig a bűbájos, tökéletes partner szerepét veszi fel, hogy táplálja benned a reményt, hogy meg tud változni. Így tart benne a kapcsolatban.

3. Nem tartod magad semmire nélküle

Függő leszel, ha túl sokáig élsz együtt egy mérgező emberrel. Elhiszed magadról, hogy nélküle életképtelen lennél, hiszen ő irányítja az életed minden apró részletét. Ezen a ponton már az is előfordulhat, hogy nem is ismersz magadra, nem tudod, mit szeretnél, és elképzelni is nehéz, hogy egyedül hozd meg a döntéseidet.

4. Elhiszed, hogy a párod szeret

A mérgező ember a jó időszakokban számodra tökéletes módon képes viselkedni. Ilyenkor megerősít abban, hogy mennyire tud szeretni, és ebbe a képbe kapaszkodsz akkor is, amikor épp elgurul a gyógyszere, és összetöri otthon a berendezést, vagy gúnyolódik rajtad. Egy idő után ezt a káoszt azonosítod a szerelemmel, és nem engeded el könnyen az álmaidat.

Megszabadulni egy mérgező kapcsolatból azért annyira nehéz, mert nemcsak a pároddal, hanem saját magaddal is meg kell küzdened, a semmiből, ellenszélben kell önbizalmat építened a szakításhoz. Ezért javasolja azt a szakember, hogy mindenképpen kérj segítséget, akár barátoktól, de még jobb, ha pszichológushoz fordulsz, akivel közösen fel tudod deríteni, hogyan köt gúzsba a mérgező ember az életedben.