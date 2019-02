Oltásokkal ünnepelte 18. születésnapját az oltásellenes anya fia

Az amerikai Ethan Lindenberger oltásellenes családban nőtt fel. Nemrég azonban betöltötte a 18. életévét, így már semmi sem akadályozhatta meg abban, hogy elkezdje beadatni magának az eddig elmaradt védőoltásokat.

A fiú a Redditen kért tanácsot, hogy az ő korában egyáltalán van-e lehetőség pótolni az oltásokat. Alig egy hónappal később aztán fel is vette a hepatitisz A, a hepatitisz B, az influenza és a HPV elleni vakcinákat.

A fiú idősebb testvéreit egyébként még gyerekkorukban beoltatták, ám Ethant az édesanyja, Jill már nem engedte oltani, mivel azt olvasta az interneten, hogy a vakcinák autizmust és agykárosodást okozhatnak. Bár tudta, hogy fia nem ért vele egyet, és szeretné megkapni a vakcinákat, nem engedett a kérésének.

Az anya szerint a fia lázadásból oltatja most be magát. Ethan már további védőoltásokra is bejelentkezett.

