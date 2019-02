Halva született a gyermeke, de nem adta fel, most újra terhes a fiatal kismama

A 23 éves Destiny Young és férje a napokban hatalmas csinnadrattával jelentették be a családjuk előtt, hogy hamarosan kislányuk születik. Minden okuk megvan az örömre, két vetélés után ugyanis az első gyermekük másfél évvel ezelőtt halva született.

Young hét hónapos terhes volt, amikor erős vérzéssel kórházba szállították. Az orvosok császármetszést hajtottak végre rajta, hogy megmenthessék a baba életét, de sajnos nem jártak sikerrel. Az operációba az édesanya is majdnem belehalt: olyan jelentős vérveszteséget szenvedett, hogy utána hat hétig feküdt az intenzív osztályon.

A baba elvesztése természetesen érzelmileg is megviselte, így – bár nagyon régóta szerettek volna gyereket – az eset után egy évig egyáltalán nem próbálkoztak. Utána viszont szinte egyből teherbe esett.

Persze a páros nagyon izgul amiatt, hogy a baba egészséges lesz-e. Ezt a 17. hétben még nem lehet biztosan tudni, ám bizakodásra ad okot, hogy az előző terhessége miatt most veszélyeztetettként kezelik, így több vizsgálaton is kell majd részt venniük.

Nagyon izgatottak vagyunk, de próbáljuk visszafogni magunkat, amíg nem tudjuk biztosan, hogy egészséges-e a baba. A legutóbbi terhességem miatt nagyon ügyelnek rám, hogy minden rendben menjen – több ultrahangvizsgálaton veszek részt, többször megyek majd be a kórházba. De amíg nem tarthatom a kislányomat a kezemben, addig folyamatosan küzdenem kell majd az érzéseimmel

– nyilatkozta az édesanya.

Young egyébként némiképp meglepő módon azért tárta a nyilvánosság elé a történetét, hogy az abortuszhoz való jog mellett kampányoljon. New York államban ugyanis nemrégiben módosítottak a törvényeken úgy, hogy ezentúl a 24. hét után is engedélyezik az abortuszt, ha a terhesség veszélyezteti az anya egészségét, vagy ha kiderül, hogy a magzat életképtelen. Young szerint ez azért fontos, mert ezzel bizonyos esetekben akár életet is lehet így menteni.

Az orvosaim már szóba hozták, hogy ha a babának ugyanolyan problémái lesznek mint Kaiának, akkor megszakítanák a terhességet. Én is úgy gondolom, hogy ez egy olyan választás, amihez jogom kell hogy legyen

– mondta.

https://www.storytrender.com/85452/mum-reveals-joy-at-becoming-pregnant-again-after-stillborn-daughter-almost-killed-her/

(StoryTrender)