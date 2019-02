Szingli vagy? 5 tipp, hogy túléld a Valentin-napot

Persze a saját boldogságunk és harmóniánk jobb esetben, nem attól függ, hogy éppen párkapcsolatban vagyunk-e vagy sem. De a hangulatunk sokban függ a közelünkben élő emberekétől, az ő életmódjuktól. Ha pedig szingli vagy és ezt egy egész napon át (Valentin-nap) az orrod alá dörgölik, te is kiakadsz egy szint után. Akarva, vagy akaratlanul vagy pár nélkül, ezen a napon te is számot vetsz magaddal.

Valentin-nap, csak könnyedén

A Valentin-napi szingliknek több csoportja létezik:

Van, aki szuperül elvan választott szingliségével, és a Valentin-nap szele még csak el sem ér hozzá. Na ők vannak a legkevesebben.

Van, aki nemrég szakított, így február 14-én lépten-nyomon zokogógörcsben tör ki.

Van, aki azt mondja neki jó így egyedül, de a Valentin-nap roppantul bosszantja, és felhívja a figyelmet, hogy ez a nap nem más, mint egy jól irányzott marketingfogás.

Akármelyik csoportba is tartozol szingliként, neked is jól jön ez az 5 pontos Valentin-napi túlélési útmutató:

1. Csinálj valamit csak magadért

Menj el egy jógaórára, vagy csak shoppingolj a belvárosban, esetleg a tévé előtt szeretnél bambulni egész nap? Tedd meg és érezd jól magad! Ezen a napon légy te a saját királynőd, és csináld azt, amihez igazán kedved van. Menj el egy masszázsra, esetleg moziba a szingli barátnőiddel! Egyszóval kényeztesd magad.

2. Felejtsd el a diétát, és egyél valami kedvedre valót!

Ezen a napon tarts szünetet a diétádban, nem ezen az egy napon múlik majd a nyári tökéletes beach body. A hangulatodon viszont nagyot tud dobni, ha kedvenc ételedet elkészíted. Persze ha ez a diétába is beleillik, akkor az csak plusz örömforrás. De a legbiztosabbra a csokival tudsz menni, sok szinglinek jelenthet vigaszt Valentin-napon.

Black And White Girl GIF - Find & Share on GIPHY Discover & share this Girl GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.

3. Szervezz magadnak egy tökéletes estét!

A Valentin-nap estéje a legkritikusabb pont egy szingli életében. Készíts magadnak egy gyertyafényes, illatos fürdőt a kedvenc zenéddel, vagy szervezz otthonra mozipartit a legjobb barátaiddal. Válasszatok valami vígjátékot vagy a kedvenc sorozatotok egyik évadát (Jóbarátok, Szívek szállodája, esetleg Will és Grace).

Season 2 Watching Tv GIF by The Goldbergs - Find & Share on GIPHY Discover & share this The Goldbergs GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.

4. Hívd fel azt, aki fontos neked!

Hívd fel azt az embert, akire tudod, hogy mindig számíthatsz. Akár kávézzatok, vagy ebédeljetek együtt. Meglátod feldobja a napodat, ha találkozhatsz a barátnőddel, testvéreddel, vagy édesanyáddal. A szeretetnek sokféle formája létezik, nem csak párkapcsolatban élheted át a szeretettség érzését.

5. Írj egy listát arról, hogy mi mindennek örülsz

Szakíts időt ezen a napon arra, hogy összegyűjtsd, mi minden tesz téged boldoggá: a cicádtól elkezdve egy nemrég vásárolt új pár cipőn keresztül a munkádig, amiben igazán ki tudsz teljesedni. Ebbe a listába bármi jöhet, nincsenek megkötések.