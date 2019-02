60 évesen is bombaformában: a Barbie baba titka

Barbie babát 60 évvel ezelőtt a Mattel játékvállalat alapítójának felesége, Ruth Handler álmodta meg, lánya Barbara számára. Akkoriban ugyanis a legtöbb játékbaba csecsemőt ábrázolt, Ruth pedig a német Bild Lilli játék mintájára megtervezett egy felnőtt női babát, akit öltöztetni lehet, aktuális női szerepvállalásának megfelelően.

Barbie született

Az eredeti cél tehát Barbie baba megalkotásával nem a tökéletes (szőke, karcsú és formás) nőideál megalkotása volt, sokkal inkább az, hogy a kislányok megismerkedjenek egy öntudatos, magabiztos, az élet sok területén talpraesetten helytálló dolgozó nővel. Aki történetesen egy öltöztethető baba. Ruth Handler és a tervező Jack Ryan 1959-ben New Yorkban mutatták be Barbie-t, aki azóta is hihetetlen népszerűségnek örvend az egész világon.

Barbie érdekességek

Van pár érdekes tény Barbie baba elmúlt 60 évéből:

Az első Barbie fekete-fehér csíkos úszódresszben „jelent meg” a nagyközönség előtt. Szőke és barna hajszínnel volt kapható, és Japánban gyártották le, aztán az első évben 350.000 darabot adtak el. Darabja ekkor 3 dollárba került

1974- ben került át a gyártás San Franciscóba

Egy eredeti, jó állapotú Barbie babáért a gyűjtők akár 30.000 dollárt is fizetnek

Több száz különböző Barbie babát gyártottak már az elmúlt 60 évben: az énekestől a balerináig, a nővérkétől a Warhol-modellig. 1961-ben jött ki az American Airlines utaskísérő Barbie, 1965-ben asztronauta, 1973-ban sebész, 1976-ban olimpikon, 1998-ban kosárlabdás, 2000-ben elnökjelölt, 2001-ben hercegnő és 2005-ben az American Idol győztes Barbie.

A legelső Barbie baba

Pinterest undefined

Pinterest undefined

Pinterest undefined

Pinterest undefined

Nővérke Barbie a ’60-as évekből és 2016-ból

Pinterest undefined

Pinterest undefined

Barbie, a baba és ami mögötte van

Ezalatt a 60 év alatt Barbie mögé egy teljes iparág épült. Igaz, hogy ő volt az első játékbaba, aki komoly marketingtámogatást kapott, már a kezdetektől, de azt senki nem gondolta volna akkor, hogy ilyen szerteágazó lesz a sikere: dalok, mesekönyvek, ruházati cikkek, filmek, szülinapi torták készülnek a Barbie égisz alatt. És ki tudja mi minden vár még rá, hiszen Barbie örök csajszi marad, és 60 évesen sem megy nyugdíjba.

Pinterest undefined