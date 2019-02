Mit tegyél, ha felültettek az első randin?

Az online párkeresésben könnyen megégeti magát az ember, velem is előfordult megboldogult párkeresős időszakomban, hogy szó nélkül nem jött el az ember a megbeszélt randira. Pedig amúgy minden jól alakult, beszélgettünk előtte írásban, szimpatikusak voltunk egymásnak, lelkes volt, hogy menjek vele randizni, ismerkedjünk meg személyesen, aztán mégsem tűnt fel a helyszínen. Ami a legrosszabbul esik ilyenkor, az a szó nélkül eltűnős rész, mert hát azért legalább egy üzenetet dobhatna, hogy „bocs, mégsem akarok megismerkedni”, ahogy az felnőtt emberhez méltó.

Ezt hívja egyébként a szaknyelv „ghosting”-nak, amikor így minden jelzés, magyarázat nélkül eltűnik a partner az éterben, nem reagál az üzenetekre, nem veszi fel a telefont, csak fogja magát és köddé válik. Bár én ilyenkor nem üzengettem a ghostingoló randipartneremnek, eszembe sem jutott hivogatni, az volt bennem, hogy „rohadjon meg a befőttje” és puffogva hazamentem, magamban elátkozva az összes online randis oldalt és duzzogtam pár napig. Az önbizalmam a béka feneke alá esett, mert biztos voltam benne, hogy nem vagyok elég szép, elég vékony, elég okos, azért nem jött el a randira. Pedig nyilván nem így volt, inkább csak az útjába esett egy jobb lehetőség, és ahhoz nem volt elég gerince, hogy ezt esetleg közölje velem (és még a hat másikkal, akiket a tűzben tartott).

Az ilyen felültetés csak a kőkemény önbizalmú emberekre nincs negatív hatással.

Mivel ők vannak valószínűleg kevesebben, ezért érdemes megfogadni Dina Colada párkapcsolati tanácsadó javaslatait, hogy mégis hogyan lehet jól reagálni abban a helyzetben, amikor felültetnek az első randin.

1. Ne bombázd üzenetekkel!

Ha nem ment el a randira, akkor eszedbe ne jusson üzenetekkel bombázni vagy hívogatni. Felesleges, mert nyilván azért nem jelent meg a randin, mert nem akar veled lenni, a magyarázkodását meg úgysem akarod hallani. Inkább engedd el, törj össze pár tányért, ha nagyon dühös vagy, de ne áraszd el számonkérő üzenetekkel.

2. Legyél kíméletes magaddal!

Csak azért, mert felültetett egy fickó az első randin, még nem vagy béna. Fogd fel úgy, hogy az ő vesztesége és szerencse, hogy ennyire az elején kiderült, mennyire nem való hozzád. Sokkal rosszabb lenne, ha akkor tűnne el szó nélkül, mikor már történt köztetek valami és esetleg beleélted magad, hogy lesz belőle párkapcsolat.

3. Fogd fel önismereti tréningnek!

Ez egy lehetőség a szakember szerint, amiben meg lehet tanulni, hogyan érezd jól magad egyedül. Nem a te hibád. Még az is lehet, hogy tényleg valami halaszthatatlan jött közbe neki – bár tény, hogy akkor is szólhatott volna egy üzenet erejéig. Fogd fel úgy, hogy ez is az önismereti út része, nem pedig kudarc.

4. Emlékezz!

Ha már elmúltál 18 éves, akkor biztos, hogy volt már részed elutasításban, valaki, valamikor összetörte a szívedet. Colada szerint ilyenkor hasznos, ha ezeket az élményeket átgondolod, hogy milyen pozitív hatással voltak később az életedre. Mert általában kiderül a legnagyobb szívfájdalomról is, hogy valamire jó volt, ha más nem, értékes tapasztalatokat szereztél belőle.