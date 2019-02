Mikor szexelnek a kisgyerekes szülők?

A szőke kislány anyukája válik. Azt mondja, örül neki, nem bírta már elviselni a szexmániás férjét. A férj minden este szexelni akart, ezen aztán veszekedtek is, végül már szex egyáltalán nem volt, csak veszekedés. Végre megszabadulhat az egésztől egyben. A szextől is, és a veszekedéstől is.

Tudjuk, hogy nem beszél komolyan, de mit mondhatna nekünk?

Pedig alighanem minden kisgyerekes szülő tudja miről van szó, csak van, ahol türelmesebbek egymással, van, ahol szerencsésebbek és több idejük jut az intimitásra, és van, ahol tudatosan dolgoznak a megoldáson. Mégis alig beszélünk arról, hogy a gyerek megszületésével igenis megváltozik a szex. Jobb esetben csak egy rövid időre, rosszabb esetben hosszútávon. Ha előre szólna a védőnő, vagy az nagymama nem tartaná szégyellnivalónak ezt a témát, talán kevesebb lenne a válás. Teljesen természetes, hogy az anya, amíg szoptat, amíg újszülöttet gondoz, nem kívánja a házaséletet. Egyszerű biológia.

Most a gyereknek van szüksége az anyjára, méghozzá 100 százalékban. Amikor a gyerek már nem kíván huszonnégyórás felügyeletet, a vágy is visszaköltözik. Nem véletlen, hogy a szoptatás ideje alatt elvileg nincs peteérés.

Az orvosok hat hetet javasolnak a szülőknek, amíg tartózkodjanak a házasélettől. Hat hét szülés előtt elképzelhetetlennek tűnik egy fiatal pár számára. De frissen szült nőként, fájó gátsebbel, vagy mellekkel, kialvatlanul, még nem visszahúzódott hassal, tomboló hormonokkal egészen más az időszámítás. Nem állítom, hogy az apákat nem viseli meg az újszülött érkezése, ők is felkelnek éjjel, segítenek a feleségüknek a csecsemőgondozásban, de már csak a biológiai okok miatt is, kevésbé strapás nekik ez az időszak. Kivéve a szexet.

Nem gyakori, hogy a friss apák pár hétig kimondatlanul, de igenis féltékenyek a saját gyerekükre.

Eddig minden figyelmet ők kaptak a feleségüktől, velük bújt össze meztelenül, ők aludtak vele, ők érhettek hozzá a melléhez. Most pedig minden egy csecsemőé lett, aki egyelőre nem részesíti túl sok elismerésben az apját. Az még néhány hét, de addig igencsak mellőzöttnek érzi magát az apa. Aztán ha a pár szerencsés, türelmes, az akarat is megvan, akkor szép lassan minden visszaáll a normális kerékvágásba.

Vagyis majdnem minden, egy valamit kivéve. A teljes spontaneitást. A szex egy kicsit programmá válik.

Nincs már este hétkor hirtelen összegabalyodás a kanapén, mert akkor éppen vacsora van, utána fürdetés, majd altatás. Ha önmagukat nem altatták el a szülők, akkor következhet a gyors zuhany, majd a házasélet. Legtöbbször előre megbeszélten. Igyekezni kell a fürdetéssel, figyelni arra, hogy tényleg, és mélyen aludjon a gyerek, legalább harminc percet. Ha szerencsések, akkor sikerül. Elmúlt a gyakori reggeli összebújások ideje is, ki tudja mikor ébred fel, mikor jön be, mikor kér reggelit. Leginkább akkor, amikor az édesanyjának már majdnem orgazmusa van, de még éppen nem.

Nyilván ez is valami genetikai megoldás arra, hogy nehogy kistestvér foganjon, aki elveszi a figyelmet az elsőszülöttről.

Pletykákat hallani olyan párokról, akik három perc alatt, mindkét fél legnagyobb megelégedésére lerendezik a dolgot a fürdőszobában, a garázsban, vagy a kamrában, de ez inkább legenda, mint valóság.

A legtöbben arról mesélnek, hogy szeretnének sokkal több szexet, de egészen egyszerűen nincs rá lehetőségük. Vagy hulla fáradtan esnek be este az ágyban, vagy a gyerek van ott mindig, amikor éppen máshol kéne lennie, vagy más olyan hosszú idő telt el a normálisnak mondott házasidő óta, hogy szinte nem is emlékeznek rá.

Azt az uszodai öltözőben is elmondták páran, hogy míg régen a heti négy-öt alkalmat tekintették megfelelőnek, most boldogok a heti kettővel is, de bizony van olyan hónap, amikor jó, ha összesen összejön a két alkalom. És hát vannak azok a párok, akik szép lassan abbahagyják a szexet, legalábbis egymással. Férfiak mesélik, akik házasságban élnek, hogy ha nem is csalják meg a feleségüket, a pornóhoz menekülnek. Nem beszélnek róla otthon, hogy egyszerűen több intimitásra lenne szükségük, bezárkóznak.

Kik a szerencsések, persze azokon kívül, kik állítólag háromperc alatt többszörös orgazmust produkálnak csendben, a baracklekváros üvegek között?

Például a vállalkozók, szabadúszók, rugalmas munkaidőben dolgozók mindenképp szerencsésebbek, mint a kilenctől ötig munkarendben dolgozók, ők azok ugyanis, akik nap közben el tudnak lopni néha egy fél órát maguknak, amikor a gyerek már bölcsiben, oviban, iskolában van. Könnyebb dolga van azoknak is, akiket nagyszülők segítenek a gyereknevelésben, de legalábbis a gyerekfelügyeletben. Amikor a nagyinál alszik az unoka, az az egész családnak jó program lehet, de elég az is, ha csak ott vacsorázik a csemete.

Sok fiatal család alkalmazza azt a „vetésforgót” amikor a gyerekek pizsamapartija az álcája annak, hogy egy hónapban legyen egy kettesben töltött hétvégéje a szülőknek.

Valóban a gyerekek miatt indul a dolog, de a szülők hamar rájönnek arra, milyen jó is tud lenni az, amikor éppen a másik családnál alszanak a gyerekek. Win-win helyzet a javából. Muszáj beszélni a szabadnapról és a házasélet miatt igénybe vett betegállományról is. Néha egy-egy kifejezetten erre a célra kivett szabadnap minden házasságnak jót tesz. Amolyan mini nászút, még akkor is, ha csak fél nap a gyerekek nélkül.

Munkaidőben szexuális élet?

Nem véletlen gondolkodott el a problémán az észak-svédországi Övertorneå település egyik képviselője, aki azzal a javaslattal állt a falu vezetői elé, hogy a jövőben minden helyi alkalmazott kapjon naponta egy órányi fizetett szabadidőt arra, hogy házaséletet élhessen. A település nagysága lehetővé teszi, hogy bárki autóval, vagy biciklivel pár perc alatt otthon lehessen a munkahelyéről, és kihasználhassa az időt házaséletre, vagy ha ahhoz nincs éppen kedve, akkor csak sétálgasson, beszélgessen a házastársával. Boldog polgárok, jobb egészség, nagyobb munkakedv. Reméljük a közeljövőben Tarlós István budapesti főpolgármester is ezzel a javaslattal örvendezteti meg a főváros szorgalmas, de házaséletre kevés időt találó polgárait! Országimázsnak sem utolsó ötlet!

Influenzaszezon közepén pedig különösen hasznos lenne a munkavállalókat hazaküldeni házaséletet élni: a szex ugyanis bizonyítottan erősíti az immunrendszert.

Akik rendszeresen élnek szexuális életet, azoknak magasabb az immunglobulin A nevű ellenanyag koncentrációja a vérében. Az immunglobulinok pedig a kórokozók elleni védekezés kulcsfontosságú fehérjéi. Napi egy óra házaséletre adott szabadsággal ezek szerint akár egy kéthetes influenza miatti betegállomány is megelőzhető lenne.

Akiknek egyik lehetőség sem adatik meg, marad az este nyolckor megivott kávé, vagy a hajnali ötre beállított ébresztő. Azt mindenki elismeri, hogy egy idő után a rendszeres, jó szexért bizony meg kell dolgozni. Jó a spontaneitás, de ha arra nincs lehetőség, akkor még mindig sokkal jobb az előre megbeszélt, eltervezett rendszeres együttlét. Mert lehetünk álszentek, de a jó szex igenis összetartja a házasságot, és fenntartja a szeretetet a szülők között.