Nyílt levél a férfinak, aki egy gyerek miatt volt dühös a repülőn

Gyerekkel nem könnyű az utazás, hamar elunják magukat, hangoskodnak, ami olykor a többi utast is zavarja. De azért ez nem katasztrófa.

Egy édesanya nyílt levelet írt annak a férfinak, aki az 1451-es járaton látványosan kiakadt azon, hogy a nő kislánya nem tud csendben maradni a hosszú repülőúton.

Stephanie Hollifield azt írta, hogy a férfi már akkor nagyokat sóhajtozott, amikor csak leültek a székbe, és a nő úgy érezte, már a puszta jelenlétükkel is idegesítették. Aztán amikor a kislány nevetve játszani kezdett, az már biztosan túl hangos volt neki.

Az anya mindent megpróbált, hogy a gyerek csendben maradjon, és nagyon vigyázott arra, hogy véletlenül se rúgja meg az előttük ülő férfi széktámláját. Ám ahogy felszálltak, a kislány sírni kezdett.

Reggel korán kellett felkelnie, és nem tudott azóta aludni. Nem is evett eleget. Most épült fel egy arcüreggyulladásból, és lehet, hogy a nyomáskülönbség miatt fájt a füle. Kimerült volt. Már mindenkitől elnézést kértem körülöttünk, majdnem én is elsírtam magam. De Ön nem hagyta abba a morgolódást, és arra sem vette a fáradságot, hogy hátranézzen. Szégyelltem magam, és magamat hibáztattam, amiért nem tudtam megnyugtatni a kislányomat