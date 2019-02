Ilyen pofátlan esküvői meghívót még biztos nem kaptál

Szokatlan esküvői meghívót küldött szét a vendégeknek egy pár. A menyasszony arra kérte a násznép tagjait, küldjenek pénzt, hogy „biztosítsák a helyüket az esküvőn”.

A kérésről egy nő posztolt a Net Mums fórumán, miután észrevette, hogy a sógornője mire készül. A meghívó mellett még a banki adatok is szerepeltek, hová kell utalni a 180 fontot, nagyjából 65 ezer forintot.

A posztoló azt is írta, hogy 2 éjszakát fognak aludni az esküvő helyszínén, vagyis megérti, hogy a szállásra megy a pénz, de nagyon gorombának tartja, hogy így intézik ezt. Ráadásul az anyósa is teljesen kiakadt, már csak azért is, mert a lagzi nagy részét ő fizeti.

A kommentelők egy része szerint teljesen rendben van a kérés, sőt egy családnak kimondottan olcsó a buli szállással, étkezéssel. Mások viszont nagyon udvariatlannak tartják, hogy valaki a meghívóban kérjen pénzt a közeli családtagoktól.

(Fox News)