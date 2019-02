Megmentette édesanyja életét a kisbaba, aki szoptatás közben „kiszagolta” a mellrákot

Megmentette édesanyja életét egy 13 hónapos brit kisbaba, aki szoptatás közben „kiszagolta” az anyuka mellrákját. Az orvosok így éppen időben el tudták kezdeni a nő kezelését ahhoz, hogy túlélhesse a betegséget – írja a Mirror.

A 40 éves Claire Granville nővérként dolgozik, így egyből megérezte, hogy valami baj van, amikor kisbabája, Matilda egyszer csak nem volt többé hajlandó a bal melléből szopni. Orvoshoz fordult, egy gyors ultrahangos vizsgálat pedig kimutatta, hogy a bal mellbimbója mögött egy mintegy 10 centiméteres tumor húzódik. Claire a legrosszabb rémálmában sem gondolt volna arra, hogy ennyire komoly a baja.

Nagyon nagy szerencséje van, hogy ilyen hamar észrevették a daganatot, az orvosok szerint ugyanis később már nem nem tudták volna megmenteni az életét. Így viszont éppen időben kezdték el a kezeléseket: az elkerülhetetlen masztektómia után azonnal jöttek a kemoterápiás és radioterápiás kezelések. Ez tavaly áprilisban volt, idén januárban pedig hivatalosan is gyógyultnak nyilvánították az édesanyát.

Claire szerint lánya egyenesen kiszagolta a daganatot:

– nyilatkozta az édesanya.

A mum has survived after her baby daughter SNIFFED out her breast cancer. Claire Granville, 40, knew something was wrong when her newborn daughter Matilda suddenly refused to feed from her left breast. But she never could have imagined that it could have been anything so serious as cancer.