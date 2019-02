5 dolog, amit mindennap elmondhatsz a fiadnak, hogy felnőttként tisztelje a nőket

Minden anya kötelessége és feladata, hogy fiaiból érett, független, magabiztos felnőttet neveljen, aki tisztelettel bánik a körülötte élő lányokkal és nőkkel. A gyerekek ösztönösen szeretik az élet szép dolgait, miért ne tanítanánk meg nekik, hogy tiszteljék is őket?

1.Beszélgess az érzéseiről

Tanítsd meg fiadat, hogy megértse saját érzéseit, és tudja is szavakba önteni. Fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy ő is lehet fáradt, szomorú vagy gyenge. A sírás még nem jelenti azt, hogy ne lenne igazi fiú. Így fogja tudni értelmezni a körülöttük élők érzéseit is.

2.Mutasd meg neki, hogy mi, nők is lehetünk erősek

Számoljunk le egy újabb sztereotípiával: a női nem a gyenge. Ez nem igaz: képesek vagyunk átgondolt döntéseket hozni saját életünkről. Nem egy férfitől függő lény a nő, hanem egy önálló entitás. Osszátok fel az otthoni teendőket apával: időnként használd te a csavarhúzód, míg párod a mosogatószivacsot.

3.Fogadja el a saját testét

A mostani idők egyik legfőbb üzenete: tiszteletben tartani saját testünket, és másokét is. Senki nem nyúlhat a testéhez az engedélye nélkül (vonatkozik ez kéretlen puszikra és ölelgetésekre is), és ő sem rendelkezhet mások teste felett. Ezzel együtt mutasd meg neki, hogy mi is elfogadjuk saját testünket, hibáival együtt.

4.Barátkozzon lányokkal (is)

Ösztönözd őt, hogy lányokkal is nyugodtan barátkozzon, ismerkedjen. Így nem alakul ki benne valami nagyon torz kép az ismeretlen csajokról. Így később a párválasztás során sem lesz neki akkora para, hogy kapcsolatot teremtsen egy lánnyal.

5.Fogadja el azt, hogy NEM

A nem az nem. Akár te mondod, akár ő. Meg kell értenie a határokat. Ha például játszotok, csiklandozod, és ő azt kéri nevetve, hagyd abba, akkor hagyd abba. Így megérti, hogy a kérése fontos, s érteni fogja, ha te is ugyanezt kéred majd tőle.