Fogyatékkal élő mostohatestvérei gondozásában is segít a 4 éves Down-szindrómás kisfiú

Simon Clark egy 4 éves bolgár kisfiú, akit a múlt hónapban fogadtak örökbe amerikai nevelőszülők. Simon, bár egyelőre nem nagyon beszél angolul, pillanatok alatt beilleszkedett, és nagyon jól érzi magát új szüleinél.

A sok játék mellett segíteni is szeret: a házimunkából is kiveszi a részét, valamint két fogyatékkal élő mostohatestvérét is gondozza. Az 5 éves, cerebrális parézises Davidet, valamint a 6 éves Down-szindrómás Alexet rendszeresen ő eteti, valamint ő dugja ágyba őket esténként. Mindez már önmagában is különleges, hát ha még hozzávesszük, hogy Simon maga is Down-szindrómás.

Ő a negyedik hátrányos helyzetű bolgár gyerek, akit a szülők, Jeremy és Nicole örökbe fogadtak. Nicole, aki korábban 10 éven át ápolónőként dolgozott, néhány évvel ezelőtt elhatározta, hogy teljes munkaidős anyuka lesz, és hátrányos helyzetű gyerekeken fog segíteni. A kicsi család életét az Instagramon is nyomon lehet követni.

(Lad Bible)