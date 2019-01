Kiutasították a medencéből az anyukát, mert ott szoptatta 10 hónapos kisfiát

Kiutasítottak egy kétgyerekes édesanyát a medencéből egy ausztrál uszodában, amiért a vízben próbálta megszoptatni 10 hónapos kisfiát. Az uszodában dolgozó életmentő azzal érvelt, hogy az anyuka ezzel más úszók egészségét veszélyeztette – írja a Mirror.

Az édesanya egy kisgyerekes anyukáknak szóló Facebook-csoportban számolt be a történtekről. Elmondása szerint már másodszor fordult elő vele, hogy emiatt küldték ki a medencéből. Véleménye szerint a vezetőség érvelése – miszerint tilos enni és inni a medencékben, ha pedig a tej a vízbe kerül, vagy a baba elhányja magát, azzal az úszók egészségét veszélyeztetik – nem állja meg a helyét, hiszen egy édesanya „nem tudja csak úgy visszatartani a tejét”. Azt is leírta, hogy az élmény felzaklatta őt, és egyébként is felháborítónak tartja, hogy egy édesanya nem szoptathatja meg ott a gyerekét, ahol csak akarja.

A hozzászólások között eléggé megoszlottak a vélemények: voltak, akik szerint az anyukának van igaza, de legalább ennyien voltak azok az is, akik szerint valóban nem higiénikus a medencében szoptatni.

Szerintetek?