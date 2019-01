Több mint 50 kilót fogyott az anyuka, pedig a közelébe sem ment az edzőteremnek

Alig nyolc hónap alatt több mint 50 kilogrammot fogyott egy brit édesanya, miközben a közelébe sem ment az edzőteremnek. A 35 éves Joanne Thomas azután döntött a fogyás mellett, hogy egy gyerekfoglalkozáson alig tudott segítség nélkül felkelni a padlóról. Ekkor csaknem 140 kilogrammot nyomott. Megfogadta, hogy élettársa 40. születésnapjára formába lendül.

Joanne akkor hízott meg ennyire, amikor a második gyermekét várta, elmondása szerint az egészségtelen és rendszertelen étkezés miatt. Terhessége alatt gyakran unalomból evett, és inkább rendelt, semhogy maga főzött volna. Időbe telt, mire rádöbbent, milyen súlyos következményei lettek ennek az életmódnak: szülése után még hónapokig terhesruhákat hordott, és játszani is alig bírt a gyerekkel.

A 22st mum who had to wear maternity clothes for months after her pregnancy has dropped 8st in eight months - without ever hitting the gym. Joanne Thomas, 35, has shed 8st 2lbs after struggling to lift her bulky frame off the floor at a parent and toddler group left her so humiliated she knew 'enough was enough'.