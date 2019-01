Egy anyuka elhatározta, hogy Insta-sztárt farag 11 hónapos kislányából

A 20 éves Danielle Wall már most elhatározta, hogy 11 hónapos kislánya egy szép napon modell lesz. Úgy gondolja, az ilyesmit nem lehet elég korán elkezdeni, ezért már most külön Instagram-oldalt üzemeltet a kislány nevében, ahová napi rendszerességgel posztolja a fotókat. Mivel azt akarja, hogy a képeken a lehető „legprofesszionálisabban” fessen, rendszeresen kiphotoshoppolja a baba „szépséghibáit”.

Szerinte ezzel a világon semmi probléma nincsen:

Azt azért nem mondanám, hogy feljavítom a külsejét, egyszerűen professzionálisabbá teszem a képeket, hogy vonzóbbak legyenek a cégek számára. (…) Nem sokat változtatok rajta

– mondja az anyuka, akinek leghőbb vágya, hogy lecsapjanak az oldalra a különféle szponzorok.

A kislánynak jelenleg kis híján 1300 követője van a képmegosztó oldalon, és az anyukát már most megkeresték kisebb cégek, illetve a baba egy reklámban is szerepelt. Ha a kislány betölti az egyet, az anyuka – saját bevallása szerint – már sminkelni is fogja.

Az anyuka tudja, hogy nem mindenki ért egyet azzal amit csinál:

De a kislányom élvezi. És ha nagyobb lesz, és nem akarja majd tovább csinálni, nem fogom kényszeríteni. Soha nem kényszeríteném őt semmire

– mondta.

