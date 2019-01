Itt a babaváró lasagne, amelyből kiderül a baba neme!

A leendő szülők közül sokan választják a baba neme bejelentésének valami kreatív módját. A Villa Italia Kitchen élelmiszerlánc jóvoltából ezentúl készen vehetnek olyan lasagnét, amelynek a belsejét kékre vagy rózsaszínre színezték.

Egy babaváró lasagne 140 dollárba (38 ezer forint) kerül, és 12-en lakhatnak jól belőle. A twitterezők reakciói alapján ugyanakkor nem biztos, hogy akkora biznisz lesz belőle, ugyanis sokan undorítónak találják a színezett lasagnét, és ha már színes babaváró kaja, akkor inkább a tortára szavaznak.

Lasagna is the gross new way to reveal your baby's gender https://t.co/TbmARELfsk pic.twitter.com/9d1vIy0JiM