Hatalmas pocakjával sokkolta a világot a hármas ikrekkel várandós anyuka – így néz ki a szülés után

Maria Nordo Jorstad azzal lett világhírű, hogy megmutatta hármas ikrekkel várandós pocakját: az egyébként sovány kismama gigantikus hasán az egész világ elámult. Maria szeptemberben adott életet két kislányának és kisfiának, azóta pedig a hasa okozta problémákkal küzd.

A koppenhágai anyukát nem csak esztétikai okokból zavarja a szülés után hasán maradt hatalmas bőrfelesleg. A terhesség a hasizmait is igénybe vette, a regeneráció pedig a vártnál is több időt vesz igénybe. Mariának szinte folyamatosan haspántot kell viselnie, légzési nehézségekkel küzd, és a tartása is megváltozott. Most légzőgyakorlatokkal és sok-sok türelemmel próbálja visszakapni régi alakját és egészségét.

Így nézett ki az anyuka 34 hetes terhesen…

… és így fest a szülés után 1…

…majd 12 héttel:

boredpanda