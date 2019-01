Ferenc pápa szerint kizárt, hogy eltöröljék a cölibátust

Ferenc pápa szerint kizárt, hogy eltöröljék a papi nőtlenséget – írja az AP híre alapján a 24.hu. A katolikus egyházfő panamai látogatásáról hazafelé tartva újságírók előtt arról is beszélt, megfontolandó, hogy a súlyos paphiánnyal küzdő vidékeken idősebb, házas férfiakat is pappá szenteljenek. A pápa hangsúlyozta: mielőtt ilyen döntést hoznának, a teológusoknak behatóbban is tanulmányozniuk kell a kérdést.

Brazil püspökök régóta szorgalmazzák, hogy a Vatikán fontolja meg a tanúbizonyságot tett férfiak pappá szentelését, hogy az Amazonas távoli, nehezen megközelíthető vidékein szolgálhassanak.

A cölibátus régóta vita tárgya a katolikus egyházban, mivel nem egy dogmáról, hanem egy XI. század óta fennálló hagyományról van szó. Ferenc pápa azonban nem híve a nőtlenség eltörlésének, mert szerinte ezt az egyház számára tett adományként kell értelmezni.