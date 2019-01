Érzékeny arcbőr: foltok és viszketés

A testünk védelme miatt a bőr fontos szervünk, de esztétikai szempontból is meghatározó a szerepe. Mindannyian szeretnénk egészséges, bársonyos, ápolt bőrt, és ezért mindent meg is teszünk. Ám vannak helyzetek, amikor ez sem elég. A probléma akkor a legnagyobb, ha az arcbőrünket érinti a látható elváltozás. Legyen szó kiütésről, vörös foltokról vagy pattanásosságról, nehezen viseljük azokat. Ezért fontos, hogy a kiváltó okokat megtaláljuk.

Az arcbőr nem kívánatos reakcióinak több kiváltó oka lehet. Előfordulhat, hogy krónikus betegségektől alakulnak ki elváltozások, de lehet a kipirosodás, száraz bőr és a viszketés oka ekcéma, akne vagy rozácea is. Allergia is állhat a háttérben, az arcunk kapcsán előfordulhat, hogy a kozmetikumok tartalmaznak valamilyen szert, amelyre érzékeny a bőrünk. A ruháink között is találhatunk olyat, amellyel érintkezve az arcunkon nem várt reakciót tapasztalhatunk. Néhány esetben környezeti reakciók is kiválthatnak elváltozásokat az arcbőrön – például a légkondicionálás vagy a napozás. A lelki tényezők közül a stressz is kihathat az arcbőr állapotára, de a helytelen életmód is nyomot hagy az arcbőrön: a túlzott dohányzás és alkoholfogyasztás is befolyásolja az arcbőr állapotát. Vannak olyan allergén ételek is, amelyek kipirosodást, foltokat, viszketést okozhatnak.

Ekcéma az arcon?

Az ekcéma általában a vékonyabb bőrrel borított testtájakon jelentkezik, többek között a nyakon és az arcon. Az arcot érintő ekcéma több módon kezelhető. Ha ismert az allergia kiváltója, és kontakt dermatitisről van szó, mindenképpen távol kel tartani magunkat attól a szertől, amely kiváltotta a tüneteket. Vannak gyógykészítmények, kenőcsök, amelyek a tüneteket csökkenthetik és a gyulladást megszüntetik. Mivel az ekcéma meghatározó tünete a bőrszárazság, a hidratálás az egyik legfontosabb feladat.

Óvatosan a kozmetikumokkal!

Az arcbőrt gyakran irritálhatják kozmetikumok. A bőr-, haj-, szemápolási termékek bizonyos esetekben allergiát is kiválthatnak. Azoknak, akik megtapasztalták már a kellemetlen tüneteket, érdemes elővigyázatosan választaniuk a termékek közül. Új készítmény vásárlásánál pedig a test más területén ajánlatos kipróbálni a kozmetikumot.

Ételek

Nem csak külső tényezők hatására alakulhat ki pirosság az arcbőrön, ételek is kiválthatják azt. A tojás, a tej, a csonthéjasok, a kagylók, a rákfélék okozhatnak allergiát. Mivel az allergiás bőrpanaszok nemcsak kellemetlenek, hanem viszketést is okozhatnak, érdemes orvoshoz fordulni azok jelentkezésekor.

Az ekcéma kialakulásának okai lehetnek:

Allergének

Parfümök

Szintetikus anyagok

Stressz

Túlzott izzadás

Kozmetikumok

Mosószerek, öblítők

Légkondicionálás

Genetikai hajlam

Cukorbetegség

Ezt tedd a megelőzésért:

Állandó hidratálás száraz időben és zuhanyozás után

Kíméletes kozmetikumok használata

Műszálas, szintetikus darabok elhagyása

Gyakori szellőztetés

Szponzorált tartalom.

A cikket a Bayer Hungária Kft támogatta.

L.HU.MKT.CC.10.01.2019.1826