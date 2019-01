Érzékeny a bőröd? Ezt ne csináld

Az érzékeny bőrt óvni és ápolni kell. Már a tisztításánál is érdemes odafigyelni arra, hogy milyen szereket használunk. Az erős kemikáliák nem tesztek jót az érzékeny bőrnek, így ha azt tapasztalod, hogy a bőröd könnyen kipirosodik, száraz, vagy viszket, mindenképpen olyan terméket válassz a mosdáshoz, amelynek összetevői kíméletesek. A száraz bőr ellensége a szappan, és a hétköznapi tisztálkodási szerek sem felelnek sok esetben. Vannak viszont olyan speciális termékek, amelyeket épp az érzékeny bőrűeknek fejlesztettek ki, azok általában színezék mentesek, és nem tartalmaznak illatanyagokat sem. Ugyan a tiszta vízzel való mosdás az egyik legjobb módja a bőr tisztításának, arra azonban mindig érdemes ügyelni, hogy a víz túl meleg vagy túl hideg se legyen, ugyanis az negatívan hathat az érzékeny bőrre. A szakértők azt javasolják, fürdőzés helyett inkább zuhanyozzunk, azt is langyos vízben – utána pedig azonnal hidratáljuk a bőrt.

Kevés sminket

Nemcsak a tisztálkodás, a sminkelés kapcsán is érdemes alaposan átgondolni, milyen termékeket választunk, hiszen azok mindegyike hatással lehet a bőrünk állapotára. Az érzékeny bőrűeknek nem ajánlott sok sminket felvinni. De nemcsak a mennyiség a meghatározó ebben az esetben sem, hanem a minőség is: a sminkeléshez használt termékek közül csakis olyanokat szabad választani, amelyek nem tartalmaznak allergén összetevőket. A túl sok alapozó alatt nem lélegzik a bőr, a pólusok eldugulhatnak, ami tovább ronthat az érzékeny bőr állapotán. Az arclemosókkal is érdemes elővigyázatosnak lenni, azok közül is a kíméletesebbeket válasszuk.

Hidratálj és zsírozz!

A hidratálás és a bőrben élettanilag található zsírok visszapótlása az érzékeny bőrűek egyik legfontosabb feladata, hiszen az érintettek egyik jellegzetes tünete a bőrszárazság. Nem szabad elhanyagolni azt, mert a bőr állapota tovább romolhat. A megfelelő, kíméletes emolliens (bőrnedvesítő és -zsírozó) kiválasztása után a napi kezelés elengedhetetlen. Vannak olyan speciális készítménycsaládok is, amelyeket kimondottan érzékeny bőrűeknek fejlesztettek ki a gyártók. Ezek a bőrben élettanilag megtalálható zsírok visszapótlásával segítik a bőr védőrétegének regenerálódását és megszüntethetik a kellemetlen tüneteket, a viszketést, a kipirosodást és a szárazságot.

Az sem mindegy, milyen ruhák lógnak az érzékeny bőrűek gardróbjában. Ugyanis a műszálas, szintetikus darabok irritálhatják a bőrt, ezért akik bőrproblémákkal küzdenek, lehetőség szerint ne viseljenek ilyen darabokat. Érdemes inkább a természetes anyagokból készült ruhákat előnyben részesíteni.

A megfelelő napvédelem fontos az érzékeny bőrűek esetében. Az egészséges életmód hozzájárul a bőr egészségéhez is, ezért érdemes kiegyensúlyozottan táplálkozni és eleget mozogni, a káros szokásokat pedig mellőzni a bőrünk védelmében.

Szponzorált tartalom.

A cikket a Bayer Hungária Kft támogatta.

L.HU.MKT.CC.10.01.2019.1826