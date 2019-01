„Ekcémadiéta”: amit érdemes tudni róla

Vannak betegségek, amelyek ellen több módon is védekezhetünk. A diéta olyan módszer, amelynek során tudatosan odafigyelünk arra, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. Ezáltal megkíméljük a testünket azoktól az anyagoktól, amelyekre nem jól reagálunk, vagy éppen olyan tápanyagokat juttatunk be, amelyekre szükségünk van. Az ekcéma az egyik olyan elváltozás, amelynek hatékony megelőzési módja lehet az étkezés szabályozása, de természetesen csak abban az esetben, ha az érintetteknek valamilyen táplálék összetevője okoz problémát. Az ekcéma okát nem egyszerű megállapítani, ám vannak ételek, amelyeket az ekcéma elleni harcban érdemes mellőzni. Az allergiát okozó táplálékok ugyanis vezethetnek ekcémához, vagy a már meglévő bőrproblémákat fokozhatják. A személyre szabott diétát mindig orvosi konzultáció után és felügyelet mellett érdemes csinálni.

Nem egyszerű

Az ekcémától szenvedők sok mindent megadnának azért, hogy megszabaduljanak a kellemetlen tünetektől, ezért akár arra is hajlandóak, hogy bizonyos ételeket kihagyjanak az étkezésükből. Sajnos sok olyan étel van, amely hozzájárulhat a bőrbetegség kialakulásához. Vannak, akiknek a tojás okoz problémát, így annak elhagyása megoldást vagy enyhülést hozhat a panaszaikra. Előfordulhat, hogy nem minden állat tojására allergiás valaki, azt azonban, hogy melyiket fogyaszthatja, csak azután tudhatja meg, ha egyszerre hagyja el mindet, és fokozatosan vezeti vissza azokat az étrendbe. Egyes gabonákban jelen lévő glutén kapcsán is kialakulhat elváltozás a bőrön. A glutént tartalmazó gabonák fogyasztása is vezethet allergiához, ilyen többek között a búza, a rozs, az árpa és a tönkölybúza. De nemcsak ezeket az alapanyagokat javasolt kerülni, hanem azokat az élelmiszereket is, amelyek glutént nyomokban tartalmazó alapanyagból (például egyes fűszerek, egyes hüvelyesek, amelyek a gyártás során szennyeződhettek gluténnal) készültek. Szerencsére vannak gluténmentes gabonák is, amelyekkel az allergének helyettesíthetőek.

Sokaknak a tejtermékek fogyasztása kapcsán jelentkeznek kellemetlen tünetek – a megoldás ebben az esetben is az érintett ételek mellőzése lehet. A szója is az allergének sorát bővíti. Ráadásul, mivel sok étel meghatározó összetevője, igen nagy eséllyel futunk bele olyan kajákba – a csokitól a húskészítményekig –, amelyek a növényt tartalmazzák, ám mi nem is gondolnánk róluk. Az olajos magvak közül a dió, a mogyoró, a mandula és a pisztácia is okozhat allergiát.

Azoknál, akiknél a szakorvosok diagnosztizálták, hogy mi okozza az allergiát, el kell hagyni a betegséget kiváltó ételeket. Így a betegek akár az ekcémától is megszabadulhatnak, vagy csökkenthetik a kellemetlen tüneteket. A diétát mindig orvosi felügyelet mellett kell végezni.

