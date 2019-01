Az ekcémáról másképpen

Sajnos a legtöbb ember a saját bőrén tapasztalta már, hogy mennyire kellemetlen az ekcéma. A száraz, gyulladt, kipirosodott bőr a legnagyobb önbizalommal rendelkezőket is igába hajtja, a viszketés pedig a legerősebbeket is próbára teszi. A tünetek ugyan szembetűnőek, de vajon mit tudunk a dermatitisről?

Az ekcémának két típusát különböztetjük meg. A külső tényezőkre visszavezethető változatát kontakt ekcémának nevezzük. Ilyenkor olyan elemek váltják ki a bőr reakcióját, amelyekkel kapcsolatba kerülünk – lehet az például kozmetikum vagy ékszer. A tünetek az érintkezés helyén jelentkeznek. Az atópiás dermatitis esetében nem lehet tudni, hogy pontosan mi váltja ki az elváltozást, a szakemberek viszont abban egyetértenek, hogy a genetikai hajlam örökölhető. Azt is valószínűsítik az orvosok, hogy az életmód is befolyásolja az ekcéma kialakulását, és abban is egységes az álláspontjuk, hogy a stressz hatására nagyobb eséllyel alakulnak ki a bőrproblémák. Az étkezés kapcsán is vannak tényezők, amelyek hozzájárulhatnak a bőrelváltozáshoz. Számos olyan allergén étel van, amelynek fogyasztása megalapozhatja a dermatitis kialakulását, vagy a meglévő betegség tüneteit erősítheti.

Ezek az ekcéma tünetei

Viszkető bőrszárazság, pirosság vagy pikkelyes hámlás jelenik meg a testen. Kontakt ekcéma esetén ez az irritáló anyaggal való érintkezés helyén történik. Az atópiás formára jellemző, hogy az életkor függvényében változó, hogy hol jelennek meg a tünetek. Csecsemőkorban az arc és a hajas fejbőr érintett leggyakrabban, gyermekeknél és felnőtteknél a könyök- és a térdhajlat, a nyak, valamint a comb belső felszíne a jellegzetes helyek.

A viszketés sajnos a legkisebbeket sem kíméli, sőt az alvásban is zavarhatja őket (és így a családot is). Az idősebbeknél a tünetek majdnem teljesen megegyeznek a fiatal felnőttek tüneteivel. Mivel az idősek bőre eleve szárazabb az életkorral csökkenő nedvesség- és zsírtartalom miatt, náluk az elváltozások akár erőteljesebbek is lehetnek.

Ezek lehetnek az ekcéma kialakulásának okai:

Szintetikus anyagok, gyapjú okozta kidörzsölődés

Parfümök

Allergének

Stressz

Túlzott izzadás

Kozmetikumok

Mosószerek, öblítők

Légkondicionálás

Genetikai hajlam

Cukorbetegség

Így előzheted meg az ekcémát:

Megfelelő bőrhidratálás állandóan, főleg száraz időben és zuhanyozás után

Kíméletes kozmetikumok használata

Pamut- és vászonruhák viselése, a műszálas, szintetikus darabok elhagyása

Gyakori szellőztetés

