61 évig kereste, végül 81 évesen találta meg az anyját egy árvaházban felnőtt nő

Eileen Macken egy írországi, dublini árvaházban nőtt fel. 19 éves kora óta kereste a szüleit és más rokonait, mert nem ismert közülük senkit. Több mint hatvan éven át próbált rokonai nyomára bukkanni, sikertelenül. Végül akkor történt fordulat az ügyben, mikor tavaly egy ír rádióban beszélt a kutatásról.

Nem sokkal később egy génkutató jelentkezett Mackennél, és felajánlotta a segítségét. Végül rajta keresztül bukkant a nyomára egy idős nőnek, aki régóta kap kórházi kezelést, az adatai alapján pedig az anyjaként azonosították be. Macken telefonon is beszélt az anyjával, de azt mondta, nem értették jól egymást, mert egyikük sem hall túl jól. Az idős nő most azt mondja, szeretne személyesen is találkozni az anyjával, ez viszont nem lesz egyszerű, mert anyja a tengerentúlon él, és 103 éves múlt.

"I think I am Ireland's oldest orphan" says 80-year-old Eileen Macken. Born in the Bethany Home and moved to Kirwan House at 2. Given someone else's birth cert at 16 and lived under that identity for 60 years. Found out, after DNA, the family she thought was hers was not. #Shame pic.twitter.com/ZInfqvaYMe