Mit tegyek, ha kövér a feleségem, és már nem szeretem?

A levél a Bouvet Caféblog szerkesztőjéhez érkezett, most újra közöljük.

Kedves Bouvet!

A blogoddal akkor találkoztam, amikor véleményezted Bochkor Gábor szavait. Már jó pár nap eltelt, a botrány is hamar elült, én viszont azóta is ezen a témán gondolkodom. Igazából szenvedek, pedig tudom, egy szavam sem lehetne.

32 éves vagyok, nyolc éve feleségül vettem a világ legszebb, legkívánatosabb nőjét. Madarat lehetett velem fogatni. A gyerekek szép sorban jöttek, a nagy most hatéves, a középső három lesz, a kicsi még alig féléves. A feleségem egy kávézó-pizzéria tulajdonosa, hála ég, az üzlet megy úgy is, ha ő gyakran van otthon a gyerekekkel és túl tudott lendülni a pénzügyi válságokon is, ami az egész világon végigsöpört. Egy kisebb városban élünk, talán sikerének a titka az is, hogy itt az ő üzlete az egyetlen, ahol pizzát lehet frissen enni, vagy rendelni. Kávézó van több, de azok inkább kocsmák.

A feleségem 35 éves, de a korkülönbség soha nem volt észrevehető.

A ház, ahol élünk már akkor az ő tulajdona volt, amikor mi összejöttünk 2006. májusában. Amikor feleségül vettem, sokan rosszmájúan jegyezték meg, hogy beleházasodtam a jóba, de ezt én sem akkor, sem azóta nem tartottam igaznak. Én is sokat dolgoztam és dolgozom, kőműves, szobafestő, burkoló és amolyan mindenes vagyok.

Ennyit rólam és most jöjjön az, ami miatt tulajdonképpen úgy éreztem, írnom kell neked.

A feleségem a megismerkedésünkkor úgy nézett ki, mint egy topmodell. A haverok mondogatták is, hogy irigykednek rám. Darázsdereka volt, kellemes mellei, formás feneke. Ő volt az a nő, aki után mindenki megfordult és még a nők is féltékenyen méregették. Ő volt az a nő, akire bármilyen ruha úgy illett, mintha ráöntötték volna.

Az első terhessége után magán felejtett tíz kiló felesleg pedig határozottan jól állt neki. Kicsit gömbölyűbb volt, új ruhatárat vett, kicsit másképp kezdett öltözködni – én úgy mondanám, olyan „asszonyos” lett.

A második és a harmadik terhességénél viszont komplikációk merültek fel, a feleségemnek sokat kellett feküdnie, ellustult, eltunyult, a legnagyobb gyerekünkre is rengetegszer nekem kellett figyelnem, én vittem az óvodába, én mentem vele játszótérre, bevásárolni. Iszonyatosan elhízott.

Ma a helyzet úgy néz ki, hogy itt élek egy csodás házban, ami a feleségemé, van három klassz gyerekem és egy – amúgy csinosan öltözködő – brutális bálna, aki a feleségem. Akire rossz ránézni, mert nem tudok másra gondolni, mint arra a csodálatos nőre, aki valaha volt. Folyton azt kérdezem, ez kicsoda? És ne haragudjon meg a világ, de nem fogok elnézést kérni azért, mert a farkam nem miatta áll fel, hanem mondjuk a szomszéd lányára, aki feleakkora, mint a feleségem.

Ez egy patthelyzet. Ha elhagyom őt és beadom a válást, én leszek az utolsó szar szemét, ráadásul mindent elveszítek, amim ma van. Ha viszont vele maradok, mi értelme van az életemnek tovább?

Tényleg úgy néz ki a nejem, mint Monica volt a Jóbarátokban mutatva, amikor kövér volt.

Üdv,

S.

A szerkesztő válasza:

Kedves S.,

hagyd el őt! Most. Mindenképp. Menj, csomagolj és lépj!

Nem azért, mert te szerencsétlen, mennyire szenvedhetsz a kövér feleséged mellett, hanem azért, mert ő egész biztosan többet érdemel, mint te. Őmiatta szedd csak szépen a sátorfádat, mert a nő, aki megalapította a saját (és a te!!) és a gyerekei egzisztenciáját, letett egy csomót a karrierje asztalára és még három pici gyereket is nevel, nem érdemli meg, hogy te legyél az a férfi, akit el kell viseljen az élete végéig.

Fiatal nő még, biztos talpra áll.

Nem akarok túl sokat szövegelni neked, nem kezdek arról az aggályomról írni, hogy szerintem te 10 éve sem szeretted őt igazából. Arról sem tartok most kiselőadást, hogy megkérlek, gondold végig, mi lenne, ha ő még mindig olyan alkat lenne a szülések után is, te viszont egy sörpocakos, izzadós, kopaszodó, vagy épp őszülő Spongyabob volnál.

Arról sem írok, hogy szerintem te soha nem szeretted a feleségedet, ellenben tökre hizlalta a májadat, hogy egy jó csajt vettél el, aki sikeres, gazdag, háza van, te meg eléldegélhettél a jólétben az ő árnyékában.

Én inkább dög leszek, aki totálisan mást olvasott ki a soraidból, mint amiket te leírtál. Mert a sorok között állati izgalmas dolgok vannak ám.

Például ott van a legnagyobb parád, hogy mi lesz VELED, ha otthagyod a feleséged. Hogy vissza kell menj egy albérletbe, esetleg a szüleidhez kell bekuncsorognod magad? Hogy eztán a fizetésed felét gyerektartásra kell költened, ami miatt még kevésbé lesz esélyed újra abban a jóban élned, amihez már hozzá vagy szokva. És ugyan kinek kell majd egy háromgyerekes, elvált, albérletben lakó apuka, aki folyton túlórázik, mert a gyerektartást ki kell fizesse? Neked eszed ágában sincs a mostani hétköznapjaidat ilyen szinten elveszíteni, jól sejtem? Inkább szenvedsz, ahogy írod.

De annyira mégsem szenvedsz, ha vagyok olyan jó emberismerő, ahogy – álszerénység nélkül – tartom magam. Mesélj csak, milyen az ágyban az a szomszéd csaj, akire feláll a férfiasságod? Tudod, hogy tudom, hogy már megvolt, ugye? Ha nem így lenne, nem írtál volna róla ugyanis.

Nem is értem igazán, miért pont nekem írtál. Tőlem vársz feloldozást? Egyszerűen foglalkozni sem akarok veled, csupán annak drukkolok, a feleséged vegye észre a jeleket és egyszerűen kezdje el bepakolni a bőröndödet.

Drukkolok neki,

Üdvözlettel,

Bouvet