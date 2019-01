10 szülőtípus az iskolában

Aztán ezek az információkat még aznap megosztottuk telefonon, vagy ennek hiányában másnap személyesen az iskolában. Mire aztán a saját gyerekeink óvodáskorúak lesznek, azonnal össze tudjuk hasonlítani a csoporttársak szüleit a saját volt osztálytársaink szüleivel. Különbség csupán az eltelt harminc évben van, a többi garantáltan ugyanaz.

A született SZMK vezető

Ő az, aki azonnal, önként jelentkezik a szülői munkaközösség vezetőjének. Ha más is vállalná ezt a feladatot, akkor a nagyobb testvér osztályában ellátott hasonló munkát hozza referenciaként, és biztosítja a jelenlévőket, hogy mindenki csak jól fog járni, ha őt választják meg. Általában látványosan kacsint is a felajánlkozás végén. Miután a szülők szeptemberben megszavazták az osztálypénz összegét, azonnal kör-e-mailt ír, és elkezdi tervezni a tanároknak szánt év végi ajándékot. Évközben néha fontoskodva, levegőt kapkodva körbejár az osztályban, és megkéri a renitens szülők gyerekeit, hogy hassanak oda a szülőkre, és végre küldjék be havi 1500 forintot.

Aki minden szülőt ismer az egész iskolában

Általában egy szimpatikus anyuka ő, aki nem csak az osztályban ismeri személyesen a szülők felét, de legalább az iskola harmada ismerőse a Facebookon. Tudja, ki hol és mit dolgozik, melyik szülőhöz melyik gyerek tartozik, ki hol lakik, és miben lehetne hasznára a közösségnek. Jó emberismerő, szeret beszélgetni, de nem kifejezetten pletykás. Célszerű vele jóban lenni, ő tulajdonképpen egy két lábon járó LinkedIn-felület.

Aki már harminc éve is idejárt

Nem sok vizet zavar, de azért amikor csak lehet, elmeséli hogy miben különbözött és miben hasonlított az akkori iskola és a mostani. A gyerekek imádják a történeteit.

Aki mindig tud egy jó pletykát a többi szülőről

Anyuka és apuka is lehet ez a személy. Az apukák ritkábban pletykálnak, akkor viszont sokkal durvább dolgokat osztanak meg a hallgatósággal, szigorúan olyan arccal, mintha nem unalmas matematikai egyenletről tartanának előadást. Hamarabb tudják, hogy ki válik, mint maguk az érintettek, és sokszor a vagyonmegosztás részleteiben is igen tájékozottak. Ajánlatos velük jóban lenni, de nem érdemes reménykedni a lojalitásukban.

Aki mindig tud valami személyeset az osztályfőnökről

Igazi intimpistáskodó alak. Ha egyszer látta az ofőt egy étteremben vacsorázni, akkor a következő szülőin kaján mosollyal az arcán megkérdezi, hogy milyen volt a cordon bleu három hónappal ezelőtt? Ugyanazt a történetet többször elsüti, hátha valaki lemaradt róla. Mindenki utálja szegényt.

Aki mindig harcban áll a többi szülővel

Az ő gyereke egy csoda. De hiába maga a csoda, ha egyszer a többi gyerek nem hagyja kibontakozni. Teljességgel elképzelhetetlennek tartja, hogy véletlen borították rá a fiacskája rajzlapjára a festővizet, ilyesmi csakis a többi gyerek gonosz összeesküvése miatt történhetett. Mondandóját mindig azzal kezdi, hogy a gyerekek már csak ilyenek, de a vége mégis személyeskedés lesz. A többi szülő vérmérsékletétől függően lesz ezekből a szituációkból veszekedés, vagy nem, de mindig igyekszik az előbbit kiprovokálni.

Aki mindig látványosan egyetért az osztályfőnökkel

Szegény tanárnő mennyit fáradozik, a gyerekeinkkel, és ez a hála?! Igen, a tanárnőnek mindenben igaza van, elképesztő, amit egyesek a múlt héten műveltek. Inkább ne legyen osztálykirándulás, ha így viselkednek! Hazamegyünk, és mind magunkba szállunk, igen.

Aki szerint a tananyag túl sok

Érti ő, hogy le kell érettségizni matematikából, de fontos házi feladatot adni a gyereknek? Amikor ő volt gimnazista, csak az érettségire tanult, mégis ötösre sikerült. Fáradtak a gyerekek, ez így nem mehet tovább!

Aki szerint semmit nem tanulnak a gyerekek

Ezek a mai gyerekek nem tudnak semmit! Hiába a harminc ismeretterjesztő csatorna a tévében, napi nyolc tanóra, egyre hülyébbek. Nem akar megbántani senkit, de ha az ő gyereke hülye, akkor másé is az kell hogy legyen! Alapműveltség, mond ez valamelyik szülőtársnak valamit? Na, az hiányzik.

Aki minden évben könnyekkel sír

Mi, az osztályközösség szülőközössége, egy nagy család vagyunk, nem igaz? És a nagy szerető családban mindenki megosztja a másikkal a bánatát. Akkor is, ha nem ránk tartozik, és nem tudunk segíteni. Elsőben elpusztult a kanári. Nagyon sajnáltuk, még a gyerekek is megsiratták ismeretlenül, készültek róla rajzok és agyagszobrok. Másodikban feltörték a pincét, és ellopták az ebédlőasztalt. Szülőtárs felajánl egyet, de az nem jó, nincs eszmei értéke. Sajnáltuk, de sírni már nem akartunk.

Harmadikban nem kapott helyet a kisfiú a kezdőcsapatban. Negyedikben leteremtette az orvos az anyukát, amiért nem tartotta be az előírásokat. Ajánlottunk kedvesebb orvost, de az nem volt jó, mert messze volt. Ötödikben azzal érkeztek haza a gyerekek, hogy csak a szokásos dolog történt, a Tündi néni sírt a folyosón. Lelkiismeret-furdalás minden családban, amiért nem tudunk segíteni Tündi néninek.