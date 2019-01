Rendezz otthon szülinapi bulit a gyerekeknek! 6 költséghatékony ötlet

A legegyszerűbb persze, ha a gyerek érdeklődésének megfelelő játszó-, foglalkoztatóhelyet keresünk, ahol a szervezés és a lebonyolítás minden részét átvállalják tőlünk. Itt viszont tudni kell, hogy a határ sokszor a csillagos ég, már ami az árakat illeti. Ha úgy döntünk, hogy bevállaljuk az otthoni szülinapi buli megszervezését, nem kell megijednünk. Van 6 tippünk, amivel szuperbulit tudunk rittyenteni mindenki örömére, viszonylag olcsón.

1. Papírálarcok

Sokszor elég a gyerekeknek sok színes papír, olló és ragasztó, máris beindul a fantáziájuk. Vágjunk ki együtt papírból szemüveget, kalapot, bajuszt vagy álarcot, és ragasszuk fel hurkapálcára. Az elkészítés és a „beöltözés” is nagy móka lehet.

2. Kalózos játék

Gyűjtsük össze az otthoni játékpénzeket, a lego vagy playmobil játékokból pedig a kincsekre emlékeztető darabokat, készítsünk pár szembekötőt és máris indulhat a kalózos kincskeresés. Rejtsük el a lakás különböző pontjain az értékes kalózkincseket, amelyik csapat előbb megtalálja, jutalomban részesül.

3. Szappanbuborék

Ha lehetőségünk van a szabadba, a kertbe, vagy az udvarra kiterelni az ünneplő gyereksereget, vessük be a buborékfújót. Nincs gyerek, aki ne szeretné és legalább fél órát eljátszanak vele. Ráadásul bármikor újratölthető.

4. Aranyérem

Rendezzetek sorversenyt, vagy kvízversenyt, például ki tud többet a Disney-rajzfilmekről? témakörben! A helyesen válaszolók vagy a verseny győztesei éremben részesülnek. Játékboltokban könnyen beszerezhető.

5. Piñata

Nálunk is egyre népszerűbb a spanyol nyelvterületről elterjedt piñata-buli, mikor is egy cukorkákkal megtömött színes állatfigurát kell bekötött szemmel szétverni. Ilyet rendelhettek is egyre több helyen, a srácok pedig imádni fogják.

6. Arcfestés

Szerezz be egy szett arcfestéket, ami garantáltan nem okoz allergiát, nézz meg pár mintát a neten, és indulhat is az arcfestés. A gyerekek egymást is kifesthetik, vagy rátok is bízhatják magukat. Az eredmény önmagáért beszél.