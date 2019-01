5 biztos jel, hogy mérgező ember van a környezetedben

Ha valaki képtelen a mások iránti szeretetre, esetleg annyira egoista, hogy magán kívül tényleg nem vesz figyelembe semmi mást, vagy mások boldogtalansága szórakoztatja, az az ember szinte reménytelen. Ha egy ilyen belép az életedbe, egyszer csak azt veszed észre, hogy energiavámpírként már belőled él. A legjobb, ha az ilyen embert minél előbb lerázod magadról.

1. Attól van jobban, ha neked rossz

Ha valaki folyamatosan megkérdőjelezték a döntéseidet, sőt rossznak minősíti őket, vagy fejedhez vágja, hogy rosszul menedzseled magad a munkahelyeden, a baráti vagy családi kapcsolataidban, te tuti elgondolkodsz rajta, és az önbizalmad teljesen elpárolog. Miközben a téged kritizáló sokkal magabiztosabbnak tűnik, és kivirul. Ő annál inkább nyeregben volt, minél jobban becsmérelt téged. Ez a kapcsolat rád nézve csak káros lehet.

2. A hazug embert jobb elkerülni

Ha valakiről folyamatosan derülnek ki hazugságok, elferdíti a mások által mondottakat, és úgy adja tovább, azon nincs mit magyarázni. Felesleges a metakommunikációját elemezgetni és felmentéseket keresni számára, hátha csak valami félreértés történt. Ha gyakran előfordul, téged fog kellemetlen helyzetbe hozni, hogy magát mentse. Sokszor olyan ügyesen csinálja, hogy még magadban is elkezdesz kételkedni. Ne tedd! Hagyd ott az ilyen embert, minél előbb.

3. Manipulál és kihasznál

Hogyan lehet valakit kihasználni az akarata ellenére? Elég csak manipulálni. Manipulátorok pedig léteznek, és a legfőbb jellemzőjük, hogy más emberek megszokott tevékenységét a saját javukra fordítsák. Legfőbb eszközük pedig a bűntudatkeltés. Ezek a legmérgezőbb személyiségek, mert nem nyíltan szállnak veled szembe, hanem a jóindulat álcája mögé bújva. Nem könnyű tőlük megszabadulni, de ha megteszed, fellélegzel.

4. A hárítók

Léteznek emberek, akik egész egyszerűen képtelenek vállalni a felelősséget saját tetteikért. Ők bizonyosan minden hibát és bajt másokra tolnak át. Viselkedésük hátterében őrületes egoizmus bújik meg: mindent, ami negatív következményekkel jár, csakis mások okozhatnak. Ennek egyenes következménye, hogy úgy érzik, ők bármit megtehetnek, anélkül hogy érdekelné őket, milyen következményekkel jár a körülöttük élőkre. Egy bizonyos ponton túl engedd el az ilyen embert, aki mellett csak te lehetsz minden baj okozója.

5. Se bűnbánat, se bocsánatkérés

Aki nem sajnálja, vagy nincs lelkiismeret-furdalása, ha másokkal rosszat tesz, vagy hibázik, természetesen nem érzi szükségét a bocsánatkérésnek, a megbánásnak sem. Az ilyen emberek nem direkt okoznak problémát, egyszerűen ez már a természetes viselkedésük része. A körülöttük élő, érző emberek viszont nem szűnnek meg reménykedni abban, hogy majd csak megváltoznak, rájönnek, hogy hibáztak. Ez viszont hiú ábránd! Aki nem kritikus cseppet sem önmagával szemben, nem ismeri be hibáit, soha nem kér bocsánatot, az a jövőben sem fog másképp viselkedni. Minél előbb állj tovább!