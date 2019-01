4 trükk, amivel családanyaként megkönnyítheted az életedet

Családanyának lenni eléggé stresszes tud lenni, ha nem figyelünk oda: a gyerekek, a karrier, a párkapcsolat, az otthoni teendők között szinte elveszünk. Íme 4 apró trükk, amivel könnyebbé teheted a hétköznapjaidat.

1. Tervezz!

Egy családot irányítani nagyjából olyan mint egy vállalatot vezetni. Ezt minden anya tudja: saját munkahelyünkön helytállni, a háztartás vezetni, a családi otthont rendben tartani, a gyerekek óvodai, iskolai dolgait intézni, bevásárolni, főzni. Ez komoly szervezést igényel!

Ha szeretnéd, hogy minden gördülékenyen menjen, gondold át a teendőket és készíts tervet. Legyen egy határidőnaplód vagy online naptárad, amibe feljegyzed a fontos tennivalókat. Írd be hogy napközben hová kell menned meetingre, melyik gyereket mikor kell vinni különórára, és milyen elintéznivalók vannak a lakással kapcsolatban. És a saját pihenésedre se felejts el időt szakítani!

2. Heti egyszer vásárolj!

Tovább kell maradnod a munkahelyeden, késve érsz oda a gyerekért a fociedzésre, s mikor este hazaestek, akkor veszed észre, hogy üres a hűtőszekrény. Ez bárkivel előfordulhat. Ha szeretnéd elkerülni az ilyen bosszantó szitukat, tervezd meg előre, mit fogtok enni a héten, és a hét elején vásárolj be. Amit lehet, fagyassz le, majd előkaphatod, és frissen tálalhatod vacsorára. Így mindig lesz otthon ennivaló, s nem kell hétköznap este a boltban tülekedned.

3. Csinálj teret, rakj rendet!

Azok az anyukák, akiket túl sok dolog vesz körül, sokkal inkább stresszesnek élik meg helyzetüket. Szétdobált ruhák, játékok, újságok, felesleges konyhai eszközök, mind növelik a káoszt. Rakjunk rendet a ruhásszekrényekben: szabaduljunk meg a olyan ruhadarabjainktól, amiket már 1 éve fel sem vettünk, a gyerekek kinőtt ruháitól is. Ezeket továbbadhatjuk charity boltoknak, vagy eladhatjuk a közösségi oldalakon is. Ugyanez érvényes a gyerekjátékokra is. A nap végére szinte fellélegzünk majd, amikor a sok felesleges dologtól megszabadultunk.

4. Oszd ki a feladatokat, lelkiismeret-furdalás nélkül

Senki sem képes ennyi mindent egyedül megcsinálni tökéletesen. Te sem. Ne legyen lelkiismeret-furdalásod, ha segítséget kérsz, és ne akarj mindent kontrollálni, és főleg nem akarj tökéletes lenni. Kérj tehát segítséget, oszd ki a feladatokat a családtagok között és minden kész lesz időre. Lehet, hogy nem pont olyan formában, ahogyan te megálmodtad, de vigasztaljon az, hogy így jut időd magadra. Egy masszázsra, moziba menni, vagy csak ülni a kanapén a tévét bámulva. Sok mindenkire számíthatsz, ott vannak: férjed, nagyszülők, testvéreid és persze a barátok is!