Négy éven át fiúnak adta ki magát két lánytestvér, hogy eltartsák a családjukat

Jyoti Kumari jelenleg 18 éves, húgával, a 16 éves Nehával az indiai Banwari Tolában élnek. Az elmúlt négy évben fiúnak adták ki magukat, hogy el tudják tartani magukat és a szüleiket. Fodrász apjuk ugyanis négy éve egy betegség következtében lebénult, és ők vették át tőle az üzletet.

A vendégeket viszont zavarta, hogy két lány nyírja a hajukat, és borotválja őket. Ezért a lánytestvérek úgy döntöttek, fiúnak álcázzák magukat: nevet változtattak és fiúra vágták a frizurájukat. A trükk bejött, és a család meg tudott élni valahogy az utóbbi években, sőt még apjuk kórházi kezelésére és a tanulmányaikra is jutott pénzük.

A lányok történetét végül nemrég egy újságíró írta meg, miután ők is úgy döntöttek, hogy nem akarják tovább álcázni magukat. A környéken azóta hősként ünneplik a lányokat, kitüntetést is kaptak. Arról nem is beszélve, hogy apjuk – aki már újra járni tanul – szintén nagyon büszke rájuk.

(Oddity Central)