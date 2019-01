Így segíts a túlsúlyos kamasznak a testnevelőtanár szerint

Állítása szerint a budapesti kamaszok hetven százalékát autóval viszik iskolába. Nem azért, mert mindentől óvni szeretnék őket a szüleik, hanem így egyszerűen könnyebb a logisztika. Reggel együtt indulnak, a szülők ledobják a gyerekeket, majd mennek tovább a munkahelyükre. Hazafelé, főleg a gimisek már egyedül mennek, hiszen hamarabb végeznek a szüleiknél. De ha bekapcsolják a telefonjukon a lépésszámlálót, akkor a reggeli séta az iskolába átlagosan 3000 lépés, amit 20-25 perc alatt lehet megtenni, és olyan 180 kalóriát használ fel.

Ez nem tűnik soknak, de hetente már 900, évente pedig majdnem 40.000 kalóriát jelent.

Harminc évvel ezelőtt alig akadt olyan gyerek, akit reggelente a mamataxi tett ki a sulikapuban, húsz éve pedig az elhízott kamaszok száma csupán a fele volt a mostaninak. Nem csak nálunk ilyen rossz a helyzet, Európában a kamaszok kétharmada egyáltalán nem sportol, és több mint fele sohasem végez mozgást vagy csak nagyon ritkán, még bringázni, vagy táncolni se járnak el. Úgy tűnik, a mindennapos testnevelés semmilyen pozitív hatással nem volt a tinik egészségére, és ennek nemcsak ők maguk az okai, hanem a mozgás feltételeinek a hiánya is.

Akinek nyolcadikos vagy nagyobb lánya van, az szinte egészen biztosan megtapasztalhatta azt is, hogy ennyi idősen már a lányok nyolcvan százaléka túl van valamilyen fogyókúrán. Akkor is, ha valóban jót tett neki egy pár kiló leadása és akkor is, ha csak a média által eltorzított énképe diktálta az önéheztetést. A gond csak az a tinikori fogyókúrákkal, hogy szinte mindig komoly éhezéssel próbálnak a lányok lefogyni, ami az első alkalommal nagyon jól működik is, nem véletlen népszerű a körükben a tíz nap alatt öt kiló mínuszt és hasonlókat ígérő diéta. Sokan már ennyi idősen tönkre is vágják az anyagcseréjüket, úgyhogy nem árt, ha a szülő odafigyel, és jótanácsokkal is támogatja a diétázó gyerekét.

Jótanácsok diétázó kamaszok szüleinek:

1. Koplalni tilos!

Ezt a legnehezebb elhitetni egy kamasszal. Most a legjobb az anyagcseréje, ne vágja tönkre!

2. Többször kevesebbet.

Majdnem minden lány képes napközben elleni öt pohár vízen, és némi salátán, majd este kilenckor felfalni másfél pizzát. Inkább dobozoljunk közösen másnapra 4-5 porció egészséges ételt.

3. A gyümölcslevek és a smoothie-k hizlalnak.

Akkor is, ha csak friss gyümölcs van bennük. A gyümölcscukor is cukor, ráadásul az agyonturmixolt smoothie nagyon megdobja a vércukorszintet, mert a rostokat tönkreteszi a gép pengéje. Finom, vitamin is van benne, de gondoljunk rá desszertként, ne szomjoltóként.

4. A havi ciklus miatt akár két kilóval is többet mutathat a mérleg.

5. Nincs egyhetes fogyókúra.

A nyári bikiniforma most, januárban készül, észszerű diétával és sok mozgással.

6. Óvatosan az alternatív cukrokkal!

Az agavészirup, az almacukor, a méz és minden más természetes édesítőszer is ugyanúgy cukor, körülbelül ugyanannyi benne a kalória is, diéta szempontjából semmivel nem hasznosabb, mint a fehér cukor.

Este hat után is szabad enni.

A testünk nem tudja, hogy hány óra van. Abban természetesen van igazság, hogy nehéz ételeket nem jó ötlet lefekvés előtt fogyasztani, de összességében mégis az számít, hogy mennyit ettünk egész nap. Ha kalóriadeficitben vagyunk, fogyni fogunk. Ilyen egyszerű.

Minden falat számít.

Érdemes írni, hogy miből mennyit ettünk. Ha nem csalunk, igencsak meglepő tud lenni, hogy mennyire alulértékeljük a napi kalóriabevitelünket.

Közösen könnyebb.

A kamaszokra is igaz, ami a kisgyerekekre. Elsősorban a példából tanulnak, és nem a nagy szavakból. A gyerek diétája remek alkalom az egész családnak, hogy életmódod váltson. Nehéz betartani egy egészséges diétát, ha a család többi tagja a kanapén bolognait vacsorázik.

Este egy óra közös séta.

Mindenkinek jót tesz, ha este kicsit ki tudja szellőztetni a fejét, és egy kis kalóriát is eléget. Ha tempósabban sétálunk, akár az egész vacsorát elégethetjük.

Ha nem csak pár kiló esztétikai túlsúlya van a gyerekünknek, kérjünk orvosi segítséget.

Egy vérvétel semmi esetre sem árthat, mert sajnos a kamaszok körében is egyre több az inzulinrezisztenciával vagy diagnosztizálatlan cukorbetegséggel élő gyerek.

És a legfontosabb: támogassuk a gyerekünket!

Gyakori, hogy valóban van pár kiló túlsúlya a kamaszunknak, amit nem csak esztétikai szempontból lenne érdemes leadni, de egészségügyi okokból sem ártana, a nagyszülők, szomszédok viszont azonnal elkezdik lebeszélni, és édességgel tömni. Őket kérjük meg, hogy ezt hagyják abba, és hívjuk fel a figyelmüket arra, amit ők is tudnak: negyvenévesen már sokkal nehezebb lesz ugyanazt a pár kilót leadni, de nyugtassuk is meg őket, ez nem fogyókúra, hanem egészségesebb étkezés.