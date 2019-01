Milliók látták a videót, amelyen egy apa és 4 éves fia Elzának öltözve táncol a Jégvarázsra

Futótűzként terjed az interneten egy videó, amelyen egy Ørjan Burøe nevű norvég humorista önfeledten táncol 4 éves kisfiával a Jégvarázs című mese leghíresebb, Legyen hó című dalára. A produkció kedvéért apa és fia be is öltöztek Elzának.

Burøe elmondása szerint Dexter nevű kisfia odáig van Elzáért, ezért vett maguknak egy-egy jelmezt az Ebay-en és beöltözőset játszottak. Burøe szerint kisfia azért rajong a meseszereplőért, mert erős egyéniség. Szerinte a gyerekeket elsősorban ez érdekli, nem az, hogy az adott szereplő férfi vagy nő. „Számára Elza is egy szuperhős” – mondta. Az édesapa szerint az is fontos, hogy a kisfia megtanulja: azt tehet, amit ő akar, nem kell, hogy előítéletei legyenek.

BEST DAD: When his son wanted to dance to "Frozen" songs, this dad put on an Elsa costume and danced with him – because it's important to just "let it go" and be yourself 💙 https://t.co/Mhv8BYs6G4 pic.twitter.com/MOHzgMiIZK