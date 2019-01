Életveszélyesen utaztatta a gyerekét – videó

Biztonsági öv nélkül, az ölében utaztatott egy nő egy gyereket Budapesten, az Andrássy úton – számolt be a Tények. A hátsó ülésen ültek, miközben a sofőr a megengedett legnagyobb sebességgel, 50-nel hajtott az úton. A gyerek életveszélyben volt; ha ütköznek, a kicsit agyonnyomhatta volna az ülés, vagy kirepülhetett volna az ablakon.

„Ha véletlenül ütköznének, ennél a tempónál a saját testsúlyának a 25-szörösével préselné oda a gyereket az első üléshez, és abból könnyű kiszámolni, hogy nagyon komoly sérülései lehetnek” –figyelmeztetett Köves Szilárd vezetéstechnikai szakértő.

Korábban egy négyéves kislány éppen ezért halt meg, ő sem gyerekülésben és bekötve utazott, hanem a nagymamája ölében.

A KRESZ szerint 150 centiig, illetve 12 éves korig a gyerekülés is kötelező, a biztonsági övet pedig mindenkinek be kell kapcsolnia. „A szülő felelős azért, hogy a gyerek be legyen kötve, ez a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, amely 30 ezer forintig terjedő pénzbírsággal büntethető. Amennyiben ez oka egy 8 napon túli vagy súlyosabb sérülésnek, akkor ez is egy olyan szabályszegés, amiért felelősségre vonható a szülő” – mondta el Borbély Zoltán ügyvéd.