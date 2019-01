Ezen a családi fotón nevet most az internet

Liam Bornovski akkor dobta be a családi fotózás ötletét, mikor hazalátogatott szülővároásba, a Palau-szigeti Kororba. A New Yorkban élő, 23 éves fiú ragaszkodott hozzá, hogy a képen a család két kutyája, a goldern retriever testvérpár Finn és Nemo is rajta legyen, de arra nem számított, hogy mit hoz majd ki a kamera a kutyákból!

Mikor kattant a fényképezőgép, az idősebb tesó, Nemo rávetette magát öccse hátsójára. A család összes tagja nevetésben tört ki, így a fotó őszintébb lett, mint a fotós várta. „Nemo mindig ezt játssza az öccsével, szerintem ez valami domincia-kérdés lehet köztük” – kommentálta az esetet Liam. Hát igen, pont mint a poénkodó kamaszfiúk!

