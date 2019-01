50 éves fejjel nyert szépségversenyt ez a ragyogó anyuka

Most jöjjünk azzal, hogy nem csak a 20 éveseké a világ? Shany Hagan tud ennél is jobbat: “Azt mondják, az élet 40 fölött kezdődik, na hát az én időm 50 fölött jött el!” Az 50 éves anyuka tündöklő szépségével még a nála 20, sőt, 30 évvel fiatalabbakat is maga mögé utasította egy szépségversenyen.

“Tavaly elegem volt az életemből, három munka, semmi izgalom. Ekkor javasolta egy kollégám, hogy jelentkezzek a Face of The World szépségversenyre” – meséli Shany. “Nagyon meglepődtem, hogy bejutottam a döntőbe, hiszen a legtöbb lány anyukája lehettem volna!” Az anyuka – akinek 17 éves fia nem nézi túl jó szemmel a szépségversenyeit – egyszer első, másszor harmadik helyezést ért el.

És hogy minek köszönheti ragyogó külsejét? Azt mondja, naponta jár edzeni, egészségesen étkezik és heti egyszer mézes arcpakolással kényezteti a bőrét. Az életében nincs helye a drámának és a stressznek, azt állítja azért, mert 14 éve él férfi nélkül, szingliként.

